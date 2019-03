Hrál jsem tři písně, hájí Vondráček skandál na stole. Omluvte se, žádá Babiš

„Děkuji novinářům za hezkou vzpomínku, i když příběh o večírku ve sněmovní restauraci je smyšlený. S kolegou jsme kdysi, to jsem nebyl předseda, využili toho, že jednací sál byl během rekonstrukce mimo běžný provoz, koberce vytrhané, lavice před lakováním,“ popsal Vondráček svou verzi příběhu, na který upozornil Seznam.

Vondráček navíc tvrdí, že se to stalo již v roce 2017, ale fotografie z tohoto excesu, kvůli němuž opozice požaduje Vondráčkovu rezignaci, se objevila až teď.



Podle premiéra Babiše, který je v USA, to byla klukovina, kterou ale považuje za nevhodnou. S Vondráčkem mluvil a předpokládá, že se omluví. „Samozřejmě to nevypadá dobře. Asi toho teď lituje, si myslím,“ řekl Babiš. „Myslím, že by se měl omluvit, vysvětlit to,“ doplnil. Nejde ale podle něj o něco zásadního, co by ovlivnilo život občanů. K výzvám opozice k rezignaci uvedl, že „opozice nemá co dělat, tak vždycky něco žádá.“



Rezignaci Vondráčka žádá bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová z ODS i další opoziční strana TOP 09. Její první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová mluví o tom, že by mohla být svolána mimořádná schůze, pokud bude hnutí ANO bránit projednání požadavku sesadit Vondráčka na řádné schůzi.

Vondráčka se zastal Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. „Když byla hrubým způsobem zneuctěna standarta prezidenta republiky, tedy i standarta Václava Havla, mlčeli nebo se dokonce radovali. Teď se ti samí pohoršují nad starou fotografií z Poslanecké sněmovny. Větší míru pokrytectví snad česká politika ještě nezažila!“ napsal na Twitteru mluvčí Hradu.