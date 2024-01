Volby by opět ovládlo ANO, lidovci mimo Sněmovnu, ukázal model

Do Poslanecké sněmovny by se v prosinci loňského roku podle Medianu dostalo šest politických stran a hnutí. Současné strany vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 38,5 procenta a získaly by tak 90 poslaneckých křesel. ANO by získalo 87 mandátů, SPD pak 23.

Těsně pod hranicí 5 procent, která je nutná pro vstup do Sněmovny, by se pohybovaly SOCDEM a KSČM. Ještě za nimi by se umístili lidovci, jestliže by do voleb nevstoupili v koalici. Jejich voličská podpora dlouhodobě klesá.

Prosincových voleb by se podle průzkumu určitě zúčastnilo 56 procent dotázaných, dalších 12,5 spíše ano. K urnám by nepřišlo 31,5 procenta lidí, přičemž 27 procent si je rozhodnutím nevolit jisto. Až 51 procent respondentů průzkumu, který Median pořádal od konce listopadu do prosince loňského roku, si je v případě voleb jisto účastí i volenou stranou, 31 procent lidí pak uvedlo, že se zúčastní, stranu své volby ale zatím vybranou nemají.

ANO vede u všech, studenti by podpořili Piráty

ANO by nejčastěji volili lidé ve věku nad 35 let. V kategorii 65 a více let by ho volila téměř polovina těchto voličů. „ANO též vede ve všech skupinách obyvatelstva podle socioekonomického statusu, tedy mezi zaměstnanci, podnikateli, nezaměstnanými, penzisty i lidmi na rodičovské dovolené. Jedinou výjimkou jsou studenti, u kterých mělo ovšem v prosinci ANO téměř nulovou podporu,“ uvedla agentura Median.

ODS má podle ní podporu zejména u podnikatelů a zaměstnanců ve vysokopříjmové kategorii. Piráti jsou zase nejčastější volbou prvovoličů a lidí do 24 let. Se čtvrtinou hlasů by také zvítězili ve věkové kategorii 25-34 let.

Podpora ANO je dlouhodobě vysoká, od září 2022 se drží nad hranicí 30 procent. V prosinci hnutí získávalo voliče především mezi těmi, kteří se posledních voleb do Sněmovny nezúčastnili nebo dosud podporovali opoziční SPD, vládní koalici SPOLU nebo Přísahu, která v současnosti stojí mimo Sněmovnu.

Ano má současně ze všech stran nejjistější voličskou základnu. Tři čtvrtiny (76 procent) jeho voličů jsou si jistí účastí u voleb a nezvažují jinou politickou stranu. Takto přesvědčená je též většina (63 procent) voličů SPD. Toto hnutí má nicméně největší poměr těch, kteří k volbám možná nedorazí (18 procent).

Účastí u voleb a volbou vládní ODS si je jisto 56 procent jejích voličů, v případě Pirátů je to 58 procent. Mezi voliči STAN si je takto jisto pouze 38 procent, u TOP 09 dokonce jen 32 procent.