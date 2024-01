Vláda nemá co říct a když má, mluví jako Tataři, míní komentátor MF DNES

Poslechněte si celý rozhovor s komentátorem Kolářem v Kontextu:

Komentátor MF DNES Petr Kolář navazuje, že „se naprosto logicky ukazuje, stejně jako u spousty dalších věcí, které říkali a pak byly jinak, že to tak není a vláda funguje jako v jakékoliv jiné koalici, že strany, které ji tvoří a mají samozřejmě jiný, dejme tomu, hodnotový nebo programový základ, tak dřív nebo později se proti sobě musí začít vymezovat, zvlášť, když je před volbami.“

Podle Koláře se důvěra v koalici nedrolí a výjezd do regionů je naprosto správný, ale ne nový koncept, který aplikovali exprezidenti a tehdy předsedové svých stran Václav Klaus a Miloš Zeman.

„Nejsem si jistý, zda to teď Vítu Rakušanovi pomůže, protože všichni ti, o kterých jsem mluvil, si to turné naplánovali a odjeli, aniž by k tomu museli natočit poměrně bizarní video o tom, že jsou vlastně ‚přizdihráči‘ a že je všechno špatně. Je to prostě zvláštní,“ kroutí hlavou Kolář.

„Byl jsem z toho zaražený a zajímal jsem se, jestli jsou v hnutí STAN spokojeni, a oni jsou. Že to novináři a další lidé kritizují, ale všichni to sdílejí, což znamená, že se to dostane ke spoustě lidem, to je pravda. Ale to ještě neznamená, že to je dobře. Když kolovalo video Andreje Babiše ve škole, kde bojuje s tím, kolik žaludků má kráva, tak se to také dostalo ke všem, ale nemyslím si, že mu to jakkoliv pomohlo a tohle je velmi podobný příklad. Tak je to ostatně i s videem premiéra Fialy o cenách Nutelly,“ připomíná.

Že by to byl problém špatné komunikace, Kolář nepřipouští. „Já už na tu frázi začínám být alergický. Všechno je dobré, ale špatně komunikujeme. Tak nazývejme věci pravými jmény. Prostě ty výsledky nejsou bůhvíjaké a ještě ke všemu o tom mluví jako Tataři, zaklíná se to do slavného slůvka nedostatečné komunikace,“ komentuje.

Jako věc, která se vládě povedla, vyzdvihuje přístup k válce na Ukrajině. „Část jejich skupiny voličů, která evidentně podle průzkumů začíná být čím dál menší, si nadále cení toho, jak například vláda vystupuje v zahraniční politice. Jenže čím dál větší část, a myslím, že větší než na začátku, už je z toho roztrpčena,“ domnívá se Kolář.

