ANO sahá ve volbách po 35 % hlasů, lidovci uspějí jen s koalicí, ukázal model

Pokud by se v listopadu konaly sněmovní volby, s přehledem by je ovládlo hnutí ANO, a to se ziskem 34,5 procenta hlasů, ukázal model Kantaru pro Českou televizi.

„Listopadový volební model agentury Kantar potvrzuje převahu hnutí ANO, které na prvním místě ještě posílilo, zatímco ODS si na druhém místě pohoršila. Rozdíl mezi nimi přesahuje 20 procentních bodů,“ konstatovali autoři průzkumu.

Pokud by strany kandidovaly do Poslanecké sněmovny v koalici, druhé místo by obsadila vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 18,5 procenta hlasů.

V případě, že by se však strany rozdělily, by se do Sněmovny dostala pouze strana premiéra Petra Fialy se ziskem 12,5 procenta, tedy o tři procentní body méně než v říjnu, a strana předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové s hraničními pěti procenty.

Strana KDU-ČSL ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky by skončila mimo dolní komoru Parlamentu s 2,5 procenty hlasů.

„Za poklesem přízně ODS stojí konkrétní události, které se za poslední měsíc odehrály, respondenti spontánně zmiňovali schvalování konsolidačního balíčku související s nepopulárními opatřeními, velký schodek rozpočtu nebo situaci ve školství, zdravotnictví, což také souvisí se stávkou,“ uvedli analytici z Kantaru.

V případě jednotlivých stran by se do Sněmovny dostali také Piráti s 11,5 procenty hlasů, hnutí SPD s 10 procenty nebo hnutí Starostové a nezávislí se 7 procenty hlasů.

Ostatní uskupení skončila podle listopadového průzkumu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny - Sociální demokracie (SOCDEM) by získala 3,5 procenta, Zelení tři procenta, komunisté i Přísaha 2,5 procenta a na dvou procentech by skončili kromě lidovců také Trikolora i Svobodní.

Průzkum Kantaru pro ČT se uskutečnil v období od 13. listopadu do 1. prosince, zúčastnilo se jej 1 029 respondentů.

Koalice ztrácí mandáty

Na základě zjištěných preferencí za poslední tři měsíce provedli autoři průzkumu modelování počtu mandátů, které by politické subjekty získaly, pokud by se volby do sněmovny konaly v době sběru dat. Hnutí ANO by mělo 93 mandátů, ODS 34, Piráti a SPD shodně 23, STAN by obsadil sedmnáct míst a TOP 09 by dosáhla na deset mandátů. Současná vládní pětikoalice by tedy získala by pouze 84 mandátů.

„Výsledný zisk do značné míry závisí na tom, které strany a hnutí by se dostaly do sněmovny. Zejména u KDU-ČSL a TOP 09, pokud by kandidovaly samostatně, hrozí, že by se do dolní komory nedostaly a nepřispěly by tak žádným mandátem,“ upozorňují tvůrci průzkumu.

Přepočet na mandáty by v případě účasti koalice SPOLU dopadl tak, že ANO by získalo 91 mandátů, SPOLU by mělo padesát křesel, Piráti by získali dvaadvacet mandátů, SPD by měla jednadvacet poslanců a STAN šestnáct mandátů. Nynější vládní koalice by tedy dosáhla na 88 míst v Poslanecké sněmovně.

Lidé nejsou spokojení

V listopadu bylo s politickou situací v Česku spokojeno 16 procent lidí, to je nejméně od začátku roku 2021 za doby epidemie koronaviru. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Jako špatnou nyní hodnotí politickou situaci 80 procent dotázaných.

„I když říjnové dotazování, které přineslo podíl 22 procent kladně hodnotících, naznačilo stabilizaci, listopadový průzkum přináší další pokles – s politickou situací je spokojeno 16 procent obyvatel. Takhle nízké hodnocení ukázal průzkum naposledy začátkem roku 2021 v souvislosti s koronavirovou epidemií,“ uvedli autoři průzkumu.

Jako velmi dobrou nehodnotí politickou situaci v zemi nikdo z oslovených respondentů, podle 16 procent je spíše dobrá. Za spíše špatnou považuje politickou situaci 35 procent účastníků průzkumu, jako velmi špatnou ji hodnotí 45 procent dotázaných a čtyři procenta neví.

Největší propad, o 20 procentních bodů, nastal u nejmladší generace, uvedla v ČT spoluautorka průzkumu Nikola Kopáčová. Spokojenost se u mladých lidí propadla ze 43 na 23 procent. I když větší spokojenost panuje mezi voliči současné vládní pětikoalice, i 46 procent stoupenců ODS hodnotí politickou situaci jako spíše či velmi špatnou, u Pirátů je to 63 procent.

Předchozí průzkumy

Hnutí ANO si již dlouhodobě drží pozici lídra. Podle volebního modelu agentury Kantar by vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny také v říjnu, a to se 33 procenty hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta, na třetím místě by se shodným ziskem 10,5 procenta byli Piráti a SPD.

Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly samostatně, ODS by v říjnu obdržela 15,5 procenta hlasů, a byla by tak druhá. TOP 09 s 4,5 procenty a KDU-ČSL s 2,5 procenty hlasů by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Do Sněmovny by se v říjnu dostalo pět stran. Kromě ANO, ODS, Pirátů a SPD ještě Starostové a nezávislí (STAN) se sedmi procenty hlasů.

Podobné výsledky ukázal listopadový průzkum agentury STEM, volby by podle něj drtivě vyhrálo ANO se ziskem 33,2 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo SPD s 12 procenty. Dříve druhá ODS by se s 11,6 procenta hlasů ocitla na třetím místě před Piráty, kteří obdrželi 10,2 procenta.