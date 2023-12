Volby v říjnu by vyhrálo ANO, druhá ODS. SPD je před Piráty, Lidovci by propadli

Volby do Sněmovny by v říjnu podle volebního modelu Medianu vyhrálo hnutí ANO s 35% hlasů voličů. Druhá je ODS s 13,5 %, SPD s 10,5 % třetí před Piráty s 9 %. Lidovci by s 3,5 % propadli. Do Sněmovny by se dostalo šest politických stran a hnutí.