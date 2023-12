STALO SE DNES: Česko zasypal sníh, konec příměří mezi Izraelem a Hamásem

Českou republiku zasáhlo silné sněžení. Dopravní komplikace se objevily po celém Česku. Problémy jsou na silnicích i železnicích. Meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků, na horách se mohou objevit i závěje.

Příměří v oblasti Gazy skončilo. Izrael chce splnit své válečné cíle, tedy likvidaci Hamásu v Pásmu Gazy a osvobození tam držených rukojmí. Hamás podle izraelské vlády porušil příměří tím, že nepropustil všechny ženy držené jako rukojmí a vypálil rakety na Izrael.

ANO by v říjnu podle volebního modelu Medianu opět vyhrálo volby do Sněmovny se ziskem 35 procenty hlasů voličů. Proti zářijovému průzkumu si o jeden procentní bod polepšilo. Druhá je ODS s 13,5 procenta, SPD s 10,5 procenta je třetí před Piráty s 9 procenty. Do Sněmovny by se dostaly ještě STAN a TOP 09 (po šesti procentech). Lidovci by s 3,5 procenta propadli.

Letní ukrajinská protiofenziva nepřinesla kýžené výsledky a válka s Ruskem se s příchodem zimy ocitla v nové fázi. Kyjev žádá spojence, aby mu poskytli výhodné půjčky a licence na výrobu a opravy jejich zbraní.

Do Česka dorazila sezona respiračních onemocnění. Hygienici na Vysočině evidují případy černého kašle, na Olomoucku zase roste počet lidí s covidem 19, nemocných přibylo také ve Zlínském nebo Královéhradeckém kraji.