Volby v červnu by drtivě vyhrálo ANO. Podpora lidovců je na minimu

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červnu 2023 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 58,5 % respondentů.

„Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ uvádí agentura.

Vývojový graf volebních preferencí stran a hnutí (únor 2020 - červen 2023)

„Preference hnutí ANO od minulého šetření vzrostly o 1 procentní bod. Podpora ANO tak nadále roste. Preference ODS mírně klesly, u Pirátů jsou nepatrně vyšší,“ vysvětluje Median.

Nárůst preferencí je patrný také u SPD. Podpora STAN, TOP 09 a SOCDEM stagnuje či mírně klesá, Podpora KDU-ČSL klesla na 2 %, což představuje dlouhodobé minimum.

Koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu

Hnutí ANO by si v hypotetických červnových volbách připsalo 87 poslaneckých mandátů, ODS 37, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla 14 mandátů.

„Hypotetická koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu 124 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv z následujících sněmovních stran. Současná vládní koalice by si připsala 92 poslaneckých mandátů. Rozložení mandátů ovšem nezohledňuje případné předvolební koalice,“ uvádí Median.

Výzkum probíhal v období 12. června do 30. června a zúčastnilo se ho 1 007 respondentů ve věku 18 a více let.