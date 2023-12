Kdo je tu neschopný? Havlíček a Vystrčil se pustili do adventní televizní hádky

Moderátor Václav Moravec připomněl, že poslanci opozičního ANO často označují vládu pětikoalice totalitou. „Objevují se tu prvky nové totality. Je to snaha uzurpovat veřejný prostor ve snaze umlčet oponenty. Máme pod kontrolou pětikoalice vládu, Parlament a Senát. Musíme být velmi obezřetní, aby nedošlo ke zneužívání situace,“ uvedl Havlíček.

Dodal, že opozice má jasnou podporu veřejnosti podle posledních průzkumů. Miloš Vystrčil uvedl, že je potřeba ve vládní pozici vzít v potaz názor menšinové opozice.

„Pokud jste v opozici, je potřeba nechat vládu vládnou a neobstruovat deset hodin přijímání zákonů,“ řekl Vystrčil. Dodal, že je úkolem politiky dělat něco, co je užitečné pro občany.

Podle něj opozice polarizuje společnost kvůli sehnání preferenčních hlasů. „Není to dobrá politika a já se toho nechci zúčastnit,“ podotkl Vystrčil.

Bývalý předseda Senátu a bývalý předseda Senátu Milan Štěch (SOCDEM) řekl, že užívání slova totalita není dobré kvůli historickým událostem. „Chápu ale opozici, že jestli je dlouhou dobu házení hrachu na zeď, tak užívají podobné výrazy,“ řekl Štěch s odkazem na vysoké ceny potravin a růstu hrubého domácího produktu.

Prezident Petr Pavel by podle něj měl zasáhnout, jednat s vládou o chování kvůli nedůvěře občanů a případné rezignaci. „Odborům se nenaslouchá. Veřejnost se bojí,“ dodal Štěch.

Havlíček pochválil energetický zákon

Vystrčil uvedl, že nemá pocit, že by něco nefungovalo. „Samozřejmě vím, že se situace zhoršila a došlo k inflaci. Potraviny neúměrně zdražily a další se čeká. Jsme na 96 procentech v evropském srovnání kupní síly , jsme pod průměrem, mohly by být lacinější. Vláda dělá v rámci možností, co může, řeší věci, co se neřešily, co se týká školství či zdravotnictví,“ podotkl Vystrčil.

Podle nejnovějších dat Trendů Česka 2023 od agentury Kantar, která pro ČT vyzpovídala od 13. listopadu do 1. prosince na 1 200 respondentů, za velmi dobrou nepovažuje politickou situaci v Česku nikdo, za spíše dobrou 16 procent. Za špatnou ji hodnotí 35 procent a 45 procent zpovídaných za velmi špatnou.

„Lidé se diví, že nepřijímáme zákony, ale jsou tu obstrukce. Je potřeba hledat řešení problémů a ne se osočovat, že máme odstoupit nebo někdo je totalitář,“ řekl Vystrčil. Havlíček mu řekl, ať se nevymlouvá a vláda přijme odpovědnost.

Podle moderátora průzkum ukázal nejnižší spokojenost s vládou od dob covidové pandemie. Havlíček řekl, že vláda neplní sliby v oblasti daní, školství či zdravotnictví. „Je tu plejáda úplně nekompetentních ministrů,“ kritizoval Havlíček.

Této vládě se podle místopředsedy Poslanecké sněmovny podařilo všechny pospojit proti sobě. Pochválil energetický zákon. „Ale to, co se udělá dobře v Senátu, tak se téměř rovná nule,“ rozčiloval se Havlíček.

Debata se stočila i na uzavřenou dohodu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) s nespokojenými lékaři o zvýšení prostředků na platy zdravotníků. Premiér Petr Fiala (ODS) jim slíbil dalších 9,8 miliardy. Někteří lékaři navrhují i doživotní rentu lékařů kvůli náročnosti profese, což by mělo být předmětem dalších jednání.

„V devadestých letech byly zrušeny důchodové kategorie pro náročné profese. Myslím, že by muselo být řečeno, z čeho to bude financované. Nesmí být použité finance na důchody,“ míní Štěch.

Dodal, že přeje lékařům, že jim vláda vyhověla v požadavku více peněz za přesčasy. Havlíček uvedl, že by nepřistoupil na doživotní rentu lékařům a sestřičkám.

„Žijeme v představě, že průšvihem vlády je katastrofální komunikace. Příčinou je ale nekompetentnost. Kdyby vláda vyslyšela, co jsme říkali, tak by to bylo jinak. Přišlo se se šíleným zákonem o přečasech, proti němuž jsme argumentovali a přijal se. Zdravotníci pak protestovali samozřejmě,“ uvedl Havlíček.

Dodal, že se zabránilo stávce zdravotníků, ale špatným způsobem. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) podle něj špatně komunikoval a místo toho, aby premiér Petr Fiala (ODS) odvolal, tak vstoupil do jednání sám. Havlíček podotkl, že Fiala Válka tak podrazil.

Vystrčil řekl, že tu již byl problém s financováním zdravotnictví, který dlouhodobě nebyl řešený vládou Andreje Babiše (ANO). „Přidávají se peníze na platy. Bude se také jednat o tom, jak se bude zdravotnictví reformovat,“ řekl předseda Senátu.