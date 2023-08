Volby by v červenci vyhrálo ANO před ODS a Piráty. Současná vláda by měla 92 křesel

Výzkumná agentura MEDIAN zveřejnila sněmovní volební model provedený v červenci 2023. Výzkum zjišťoval nejpravděpodobnější rozvržení podpory stran v hypotetických volbách do Sněmovny, pokud by se konaly v době dotazování.

Podle červencového volebního modelu by se do Poslanecké sněmovny dostalo celkem sedm politických stran a hnutí.

Na první příčce se i nadále udrželo hnutí ANO s 33 % hlasů. Jeho podpora oproti červnu klesla o 2,5 procentního bodu. Druhá ODS by získala 15 %, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Stejně si polepšili i třetí Piráti, obdrželi by 12% hlasů.

S odstupem za nimi následuje s osmi % SPD. Hnutí STAN by obdrželo 6,5 % a TOP 09 a sociální demokraté (SOCDEM) se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, získali by 5,5 %.

Volební potenciál hnutí ANO je stále nejvyšší (39 %), vysoký volební potenciál mají také ODS (21 %), Piráti (17,5 %), STAN (14,5 %), SPD (13 %) a TOP 09 (13 %).

Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají podporu v součtu 43 % potenciálních voličů. Získaly by tak 92 poslaneckých křesel.

Ochota účastnit se sněmovních voleb mírně poklesla. 56,5 % respondentů by k volbám přišlo určitě, 14,5 % volební účast zvažuje. Pokles může vysvětlovat dílčí změny ve volebních preferencích jak u tzv. „silných“ stran tak i u stran okolo 5%.

Výzkum probíhal v období od 1. července 2023 do 8. srpna 2023 metodou osobního dotazování v domácnostech v kombinaci s online dotazováním. Celkem bylo osloveno 1019 respondentů ve věku 18 a více let.