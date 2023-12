ANO dominuje podle volebního modelu, lidovci by vypadli ze Sněmovny

Hnutí ANO by v listopadu volilo 34,5 procenta lidí a vyhrálo by volby s velkým náskokem před druhou ODS, kterou by podpořilo 15,5 procenta voličů, třetí jsou Piráti s 11 procenty. Zjistila to agentura Median, která zveřejnila volební model na základě průzkumu, který provedla ve dnech 11. až 30. listopadu a zúčastnilo se ho 1024 respondentů.