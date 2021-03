Piráti se STAN poráží ANO už v druhém průzkumu. ČSSD by vypadla

Koalice Pirátů a STAN se podle volebního modelu dostala na první příčku s 27,5 procenty a předstihla tak hnutí ANO, které získalo podporu jen 24,5 procenta. Koalice získala největší podporu mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním.

Hnutí ANO, které se po sedmi letech propadlo na druhou příčku, nejvíce podporují lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a nižším vzděláním.

Na třetím místě ve volebním modelu se umístila trojkoalice SPOLU stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která získala 17,5 procenta, což je o jeden procentní bod méně než v únoru.



SPD Tomia Okamury v průzkumu získalo deset procent, poslední strana, která by se dostala do sněmovny, je KSČM. ČSSD by se se čtyřmi procenty do sněmovny nedostala, stejně jako Trikolóra a Zelení.

Nižší rozhodnost voličů

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v březnu 2021 zúčastnilo 67 procent všech respondentů. Jistota ve svých rozhodnutích v březnu ale u voličů poklesla. Necelá polovina respondentů si je jistá svou volební preferencí i účasti u voleb. Více než třetina je rozhodnutá, že k volbám přijde, ale není si jistá volenou stranou. Každý desátý respondent si není jistý ani účastí, ani volební preferencí. Podpora stran se tak ještě může razantně změnit.



Přestože se podle modelu ANO umístilo na druhém místě, stále má nejsilnější volební jádro. Pokud by hnutí ANO volili jen pevní voliči, získalo by 28,5 procenta hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek na úrovni 17,5 procenta.

Koalice Pirátů a STAN má ale opět vyšší volební potenciál, který nyní dosahuje 32,5 procenta. O 2,5 procentních bodů posílilo i volební jádro koalice. Přesvědčených voličů ČSSD je méně než v lednu, tedy 2 procenta. Je tak možné, že naráží na svou spodní hranici.

Vítězství koalice Pirátů a STAN předpověděl také nový volební model od společnosti Kantar CZ pro Českou televizi, její zisk by byl 34 procent. Hnutí ANO by s 22 procenty skončilo na druhém místě.

Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 29. březnem 2021 a zúčastnilo se ho 1 013 respondentů ve věku 18 a více let.