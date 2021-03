Havlíček bude ve sněmovních volbách kandidovat jako nestraník za ANO

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček bude v parlamentních volbách letos na podzim kandidovat coby nestraník za ANO. Řekl to České televizi. Pokud to orgány ANO schválí, měl by se stát lídrem nejsilnějšího vládního hnutí v Jihočeském kraji.