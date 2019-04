Návrh, aby mohli jít volit lidé už od 16 let, zaujal Piráty i Maláčovou

Mladá generace se lépe zorientuje v záplavě informací, které se odevšud valí, a dokáže poznat, která informace je nosná a která není, zdůvodnil návrh Rakušan. „Stejně jako v Rakousku a v Estonsku chceme začít komunálními volbami,“ řekl nový lídr Rakušan.



„My jsme to projednávali na klubu a na ty komunální volby nám to přijde jako dobrý nápad. Jsou to volby, kde je nejsnadnější se zorientovat v té problematice. Přijde nám to jako rozumné. Ještě jsme se shodli, že by se to mohlo rozšířit o místní referenda,“ uvedl pro iDNES.cz poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Může to posílit zájem mladých o politiku, míní Maláčová

„Já jsem pro, protože to může vést k posílení zájmu mladých o politiku a veřejné dění obecně,“ sdělila iDNES.cz také ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Markéta Maláčová.

Jenže snaha některých politiků dát šanci rozhodovat o politice větší skupině lidí, která má významnou část života ještě před sebou, není zatím pro většinu český politiků něčím, co by je naplňovalo nadšením.

Rakušan řekl, že při diskusi se zástupci politických sil ve Sněmovně dospěl k tomu, že návrh umožnit volit už šestnáctiletým může mít šanci na úspěch. „Trestněprávní odpovědnost mají lidé od patnácti let, tak není důvod, proč bychom jim nedali důvěru v 16 letech, aby mohli rozhodovat o tom, jak bude fungovat ten stát, ve kterém budou žít,“ říká Rakušan. Z ankety iDNES.cz mezi politiky napříč spektrem ale vyplynulo, že návrh nyní nemá šanci projít.



„Já myslím, že ne. Volební právo od 18 let je ustálené historicky tady. Upřímně řečeno nevidím důvod, proč to snižovat. Jestli hnutí STAN si myslí, že by jim to pomohlo, což já si myslím, že je ten důvod, pak potom to vidím spíš jako zištný důvod,“ řekl iDNES.cz vicepremiér a ministr životního prostředí, místopředseda ANO Richard Brabec.



„KSČM je na diskusi připravena, ale zatím neznáme text návrhu a důvody, proč by měla být další zákonná lhůta pro aktivní volební právo a proč má být odděleno od plné občanské odpovědnosti, která je spojena s plnoletostí,“ uvedl šéf místopředseda Sněmovny a šéf českých komunistů Vojtěch Filip.

Dospělost je až od 18 let, má to svoje důvody, namítl Fiala

„Nemyslím si, že je potřeba jakákoli změna volebních zákonů v tomto směru. Dospělost je až od 18 let, má to svoje důvody. Tam lidé získávají plná práva a plnou odpovědnost. Nevidím důvod, aby volili lidé pod 18 let,“ řekl předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala.



„Když jsme o tom diskutovali, tak v rámci KDU-ČSL převládal názor, aby zůstala zachovaná věková hranice od 18 let. Jsme konzervativní strana a z toho vyplývá, že to nastavení, tak jak je, vnímáme jako správné. Úměrně s věkem přibývají zkušenosti,“ uvedl šéf lidoveckých poslanců a místopředseda strany Jan Bartošek.

„My si myslíme, že soubor práv lidí od 18 let je v současné době vyhovující, na tomto systému není potřeba něco měnit. SPD tento návrh nepodporuje,“ sdělil šéf SPD Tomio Okamura. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na písemně zaslanou otázku neodpověděl.



Nápad, aby mohli jít volit už šestnáctiletí, tu není poprvé. Už před lety s tím přišla bývalá ministryně pro lidská práva za Zelené Džamila Stehlíková. „Pokud by to bylo pro komunální volby, pak bych byl asi pro,“ řekl v roce 2010 tehdejší ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS. A pro byly i Věci veřejné.

Měli by mít lidé v Česku možnost volit už od svých 16 let?