Piráti a STAN rozšiřují okruh možných voličů. Oslovili neslyšící

Předsedové Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan se rozhodli rozšířit okruh občanů, kteří by je mohli podpořit v podzimních volbách do Sněmovny. Oslovili neslyšící. Na videu je doprovází tlumočnice do znakového jazyka. „Chceme moderní a férový stát, kteří podpoří každého člověka,“ vysvětluje ve videu Ivan Bartoš.