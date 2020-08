Volit mohou i lidé v karanténě, odsouhlasil Senát. Chybí jen podpis Zemana

Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Aktuálně jich je kolem 5 000. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) poznamenal, že zákon musel být zpracován zrychleně a není dokonalý, je ale potřebný. Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) doporučil vládě předložit ucelený volební kodex.

Předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) požádal o předložení korespondenční formy hlasování, kterou by podle něj mohly využít statisíce Čechů, zatímco v karanténě budou hlasovat maximálně tisíce lidí.

Ministr vnitra Jan Hamáček k tomu uvedl, že ministerstvo vnitra má korespondenční volbu připravenu v zákoně o správě voleb, která čeká na projednání vládu. Zopakoval, že hlasování poštou nemá zajištěnu většinovou podporu ve Sněmovně, mohlo by se ale zavést alespoň pro Čechy v zahraničí.

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízené karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Takto hlasovat bude možné ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00.

Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise. Zákon počítá také s tím, že odměny volebním komisařům se zvýší o 500 korun. Minimální výše odměny tak bude 2 300 korun.