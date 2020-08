Lidé dostanou možnosti volit, i když budou v karanténě. Třeba z auta

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Sněmovna kývla na to, aby mohla být změna volebního zákona schválena za jediný den, ve stavu legislativní nouze.

Má umožnit hlasování i lidem, kteří budou v nařízené karanténě na začátku října, v době, kdy se mají konat krajské a senátní volby. Strany se již dříve dohodly, že těmto lidem se má umožnit hlasovat z auta nebo si vyžádat příjezd zvláštní volební komise s přenosnou volební urnou. Návrh vlády počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních zařízeních, která budou v karanténě.

MInistr vnitra a šéf ČSSD řekl, že vnitro hledalo způsob, jak co nejlépe zabezpečit speciální volební komise z hlediska ochranných prostředků. „Upozorňuji na to, že jaksi manipulovat s ochrannými prostředky není úplně jednoduchá věc. Nejvíce kontaminace vzniká při oblékání a svlékání. A přišlo nám logické využít příslušníky Armády České republiky. A já za to chci Ministerstvu obrany a armádě poděkovat,“ řekl Hamáček.



Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka ocenil, že členové volebních komisí dostanou odměnu o pětistovku vyšší.

„Dalo se to vyřešit dříve,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. Připomněl, že změnu vláda navrhla až pod tlakem opozičních stran.

Místopředseda Sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal kritizoval, že lidé v karanténě nebudou moci volit korespondenčně. „Dobrým příkladem je také Německo, které má podobný právní systém jako my a umožňuje v něm běžně korespondenčně hlasovat bez omezení. A například v Bavorsku proběhly tento rok volby kvůli koronaviru právě čistě korespondenčně,“ uvedl Pikal.

„Podobně třeba i Jižní Korea, která patří mezi státy, které nejlépe zvládají tu epidemii, umožnila korespondenční hlasování osobám v karanténě, a to ve volbách, které proběhly 15. dubna. Čili ty příklady ze zahraničí jsou, je to možnost. Naopak Česká republika je tou výjimkou v rámci Evropské unie, kde pouze my a státy Balkánského poloostrova patříme mezi ty, které nemají zavedenou korespondenční volbu žádným způsobem v žádných volbách,“ řekl místopředseda Sněmovny za Piráty.

Lidovec Marek Výborný navrhl, aby Sněmovna vyzvala vládu, ať nejpozději do konce září předloží návrh, který bude obsahovat i řešení korespondenční volby.