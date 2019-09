Vodáci budou moci vyjet pod vlivem alkoholu, cyklisté nejspíš ne

Jaroslav Faltýnek, šéf poslaneckého klubu vládního hnutí ANO, který je ve Sněmovně nejsilnější, řekl iDNES.cz, že bude pro původní verzi, kterou poslanci podpořili na jaře a která se týká jen vodáků.

Pro změnu bylo 123 ze 180 přítomných poslanců. Pro alkoholovou výjimku půl promile nebyl ani jeden poslanec ČSSD a KDU-ČSL, v ostatních stranách se příznivci popíjení na vodě našli. Poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, STAN a SPD to podpořili bezvýhradně.



„To nemá s politikou nic společného. Jsou lidé ve všech klubech napříč, u nás třeba lékaři, kteří nechtějí toleranci u alkoholu vůbec. Ani na kolech, ani na lodi. A pak budou liberálové, kteří budou i pro senátní verzi. Budu apelovat na kolegy, abychom podpořili původní sněmovní verzi, jenom ty vodáky,“ uvedl Faltýnek. Předpokládá, že pro výjimku bude větší část poslaneckého klubu ANO.

A proč vodáci mají mít nárok na půl promile alkoholu ano a cyklisté ne? „Je to spíš o pocitu. Na vodě jde o malá plavidla. Cyklisté, to už jsou účastníci silničního provozu,“ argumentuje šéf poslanců ANO Faltýnek.

„Z mého pohledu projde sněmovní verze bez senátního pozměňovacího návrhu, tedy bez cyklistů,“ řekl iDNES.cz i poslanec za Piráty Lukáš Bartoň, iniciátor původního návrhu, aby nemohli být trestáni vodáci za malé množství alkoholu v krvi. „Aby se to týkalo i cyklistů, má sice podporu většiny klubu Pirátů, určitě u ODS a u liberálnějších poslanců, ale nemá to podle mě podporu většiny Sněmovny,“ odhaduje Bartoň.

Posteskl si jen nad tím, že zákon většina vodáků využije až příští rok. „V září jsou už jsou na vodě jenom nadšenci a v říjnu se zamykají řeky. Je to tedy až pro příští sezonu. Začal jsem s tím přitom už v březnu 2018. To, že nestihneme ani vodáckou sezonu 2019, mě dost překvapuje. Ukazuje to, jak je u nás legislativní proces dlouhý,“ řekl poslanec za Piráty Lukáš Bartoň.

Hranice půl promile alkoholu má platit pro toho, kdo vede plavidlo na dopravně nevýznamných vodních cestách, tedy tam, kde není nákladní doprava. Možnost vyjet „pod vlivem“ se tak nebude týkat dolního toku Labe, Vltavy a Moravy. Pokud jde o Vltavu, možnost mít půl promile alkoholu v krvi bude platit na úseku ze Šumavy do Českých Budějovic.

Když si ale v lidé Praze vyjedou na šlapadle, dál nebudou moci být opilí, protože jinak jim dál bude hrozit pokuta.

Senátoři se pokoušejí dát výjimku i cyklistům

Senátoři navrhují, aby výjimka půl promile alkoholu platila i pro cyklisty na cyklostezce, místní komunikaci či silnici třetí třídy. Podle senátora Jiří Cieńciały, člena senátního klubu ANO, by to pomohlo rozvoji turismu v zemi. Nekompromisně proti vystoupil lidovec Stanislav Juránek, a to přesto, že je sám z jižní Moravy, kde je hustá síť vinařských cyklostezek.

„Neumím si představit, že bych zvedl ruku pro tento návrh, protože mi také v loňském roce jeden známý na kole zahynul po požití alkoholu na silnici třetí třídy,“ rozohnil se Juránek, když poslanci návrh řešili naposledy, ještě než se rozjeli na letní dovolenou. „To, že si někdo dá dvě piva, nezvýší chuť jet na kole,“ postavil se proti alkoholové výjimce pro kolaře i sociální demokrat Petr Dolínek.