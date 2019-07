Vodáci se letos v létě práva jet na vodu s půl promile alkoholu nedočkají

Pro přednostní projednání návrhů zákonů, které poslancům vrátil Senát, se vyslovilo jen 75 ze 161 přítomných poslanců.

Řešit vrácené zákony, nejen možnost pít alhol před vyplutím na vodu, ale i třeba zákon o otevírací době v obchodech s velikostí nad 200 metrů čtverečních o některých státních svátcích, odmítli poslanci vládního ANO a ČSSD, i komunistů, kteří vládu tolerují.



Sněmovna se má znovu sejít až v září, takže letošní letní vodácké sezóny se už případná změna pravidel ohledně možnosti pít alkohol nedotkne. Zákaz pro letošní léto platí dál.



Již v březnu přitom poslanci kývli na to, že na vodu by se nově mohlo jet „pod vlivem“. Pro změnu pravidel pro vodáky bylo 123 ze 180 přítomných poslanců. Pro alkoholovou výjimku půl promile, nebyl ani jeden poslanec ČSSD a KDU-ČSL, v ostatních stranách se příznivci popíjení na vodě našli. Poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, STAN a SPD to podpořili bezvýhradně. Kvůli snaze senátorů dát alkoholovou výjimku i cyklistům se jí nedočkali ani vodáci. Alespoň pro letošní léto.



Policie kontrolovala, zda vodáci nevyjíždí na řeku pod vlivem alkoholu:

VIDEO: Policisté kontrolovali alkohol u vodáků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu