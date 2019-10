Vládní čtvrtí ušetříme miliardy, tvrdí ředitelka, která ji má na starosti

Kolik bude vybudování vládního administrativního komplexu stát?

Očekáváme výdaje ve výši asi deseti miliard korun. Tyto výdaje bychom ale kryli zejména z prodeje uvolněných objektů po celé Praze, nikoli pouze v centru, kde podle pracovního modelu předpokládáme příjmy kolem 9 až 9,2 miliard korun. Další půl miliardy uspoříme na investicích, které by jinak stát musel vynaložit do energeticky náročných budov, v nichž nyní státní instituce sídlí. Ročně by administrativní komplex přinesl obrovskou úsporu v řádu stovek milionů korun na nájmu, provozu a údržbě. Nájemné dnes končí v rukou soukromých firem, čemuž chceme zabránit. Pokud nebudeme v Praze situaci řešit, v horizontu deseti let nám v Praze hrozí, že za nájmy, provoz a investice zaplatíme více než 25 miliard korun.

Do teď to nikomu zřejmě moc nevadilo. Proč to řešíte až teď?

S tou iniciativou jsme začali v roce 2016 po nástupu pana stávajícího premiéra na ministerstvo financí. Vůbec poprvé bylo tehdy zpracováno shrnutí kolik stát hradí za nájem, za provoz a údržbu budov, v nichž jsou jeho instituce umístěny. V Praze je z celé republiky pouze 16 procent budov, ale nejvyšší 57 procentní podíl na nájemném ročně více než 378 milionů a také nejvyšší 46 procentní podíl na provozu a údržbě neúnosných ročních 1,4 miliardy. Pokud chceme šetřit, musíme řešit Prahu.

Proč to tedy trvá tak dlouho?

Analyzovali jsme více než 101 tisíc pozemků, které jsou buď v majetku státu nebo hlavního města Prahy, zda na nich podle platného územního plánu lze postavit administrativní komplex, což na tom bylo fakticky to nejdelší období, zhruba rok. Mezi další kritéria patřila dopravní dostupnost a kapacita.

A na základě tohoto šetření jste došli k Letňanům? Žádné jiné lokality nepřicházely v úvahu?

Letňany jako jediné mají dostatečnou kapacitu. Ostatní lokality neřeší ani třetinu zaměstnanců, za které nyní hradíme nájem.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy hovoří třeba o Holešovicích?

Tato lokalita má oproti Letňanům několik zásadních nevýhod. Pozemky jsou ve vlastnictví zhruba 40 různých subjektů, a to i soukromých, některé ze zahraničí. Je zde stavební uzávěra, výstavba administrativních budov by byla v rozporu s platným územním plánem. A pak je tu také ochranné pásmo metra nebo dráhy. Letňany jsou v tomto směru nejlepší lokalitou. Zdůrazňuji, že nezpůsobí turistické ani úřednické ghetto. Naopak projekt Praze pomůže například snížit nedostatek bytů. Některé z uvolněných objektů se mohou vrátit původnímu účelu bytových domů. Historicky nejcennější budovy rozhodně nebudeme prodávat, plánujeme je otevřít veřejnosti. Současně vytvoříme pracovní příležitosti pro místní obyvatele, což je jedna z priorit letňanských občanů.

Nestane se ale, že když se tam přestěhují tisíce úředníků, že tam v ranní a odpolední špičce bude kolabovat doprava?

Metro je dostatečně dimenzováno už teď. Dnes je v ranní špičce vytíženo směrem do centra, ovšem ne směrem z centra. To samé platí v odpolední špičce, jen v opačném směru. Co se týče parkování, komplex by nezatížil okolí vůbec, neboť by obsahoval dostatek míst v rámci areálu. Doprava je v této lokalitě problém už dnes, ostatně to znám z vlastní zkušenosti, neboť v Letňanech bydlím. Jediné, co situaci pomůže, je dostavba vnějšího okruhu a to by stát podle současných harmonogramů zajistil před zprovozněním administrativního komplexu. A pan premiér také Praze nabídl výměnou za pozemky v Letňanech mimo jiné i dostavbu vnitřního okruhu formou PPP projektu, což ale pan primátor bohužel odmítá a situace v Letňanech se tak kvůli němu patrně nezlepší.

Věříte, že pozemky nakonec od Prahy dostanete?

Pokud za magistrát začne vyjednávat osoba, které v první řadě jde o zájmy občanů, protože ta naše nabídka zní, že za pozemky v hodnotě zhruba 400 milionů korun získá Praha projekty za více než sto miliard, tak jsem přesvědčená o tom, že projekt dopadne.

Kdy by v takovém případě mohl být komplex hotov?

Hrubým odhadem deset let, přičemž pět let by bylo na přípravu a pět na stavbu.

VIDEO: Babiš si prohlédl pozemky v Letňanech, kde by mohla vyrůst vládní čtvrť (17. září 2019):