Vláda schválí pravidla pro kurzarbeit, který má zabránit propouštění

Vláda se pravidly pro kurzarbeit zabývala už v pondělí a podle vicepremiéra Karla Havlíčka by zaměstnavatel za zaměstnance, který bude doma, platil zdravotní a sociální pojištění. Stát by měl zaplatit za zaměstnance 50 až 70 procent čisté mzdy zaměstnance. O tom bude ještě jednat vláda. Zaměstnanec by mohl zůstat doma až čtyři dny v týdnu. Podmínkou bude, že zaměstnanec bude ve firmě zaměstnán alespoň tři měsíce.

Pravidla pro kurzarbeit má stát využívat při výrazném růstu nezaměstnanosti, epidemiích, přírodních pohromách či při kyberútocích. Úřad práce by podporu v částečné zaměstnanosti mohl začít pracovníkům vyplácet při vážném ohrožení ekonomiky, aby zabránil propouštění. „Jednou provždy tak budeme mít pružný zákon, kdy vláda bude moci reagovat,“ uvedl Havlíček.

Nový kurzarbeit by měl navázat na nynější program Antivirus, který pokrývá období od 12. března do konce října. Antivirus využilo přes 57 tisíc firem. Úřady práce jejich zaměstnancům vyplatily 17,8 miliardy korun.

Zákon o zaměstnanosti kurzarbeit už upravuje. Státní příspěvek za určitých pravidel činí ale nejvýš 0,125násobku průměrné mzdy. Letos je to 4179 korun. Podle odborů a zaměstnavatelů není nynější model funkční.