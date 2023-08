Vláda pravděpodobně ustoupí od rušení výjimek zaměstnaneckých benefitů

Vládní úsporný balíček se ještě před schválením má dočkat změn. Podle koalice sice jen kosmetických, i tak se je ale vláda snaží zatím tajit. Několik zdrojů z pětikoalice ale potvrdilo, že daňová výjimka pro benefity zaměstnanců může být jednou z nich.

„Ústupek u benefitů je už v podstatě jasný. Je na to obrovský tlak z venčí. Hodně bych se divil, kdybychom v tom necouvli, u voleb by nám to pak všichni spočítali,“ prohlásil zdroj blízký vládní pětikoalici.

Ten také zmínil, že shodu na této změně v úsporném balíčku si ještě musí pětikoalice definitivně odsouhlasit, podle něj ale Stanjura se změnou souhlasí. V návaznosti na to ministr financí odmítl tuto informaci potvrdit, ale jednání o změně nevyloučil. „Nemohu, ještě jsme o tom vůbec nejednali,“ napsal ministr CNN Prima News v SMS zprávě.



Podle politologů Lukáše Valeše a Jana Kubáčka si chce pětikoalice tímto krokem usmířit voliče.

„Pro zaměstnance je to velmi důležitá složka přilepšení vedle platu. Je to zase podle mého soudu dáno tím, že volby se blíží a vláda začíná brzdit, aby si ještě víc poštvala už tak rozhněvané voliče,“ řekl Valeš

„Celý podzim bude o ekonomice, o daních. Zase se nám do sněmovny vrátí okopávání kotníků, souboj s opozicí, obstrukce a v uvozovkách takový téměř předvolební boj,“ dodal Kubáček

Plánované zrušení daňové výjimky na benefity zvedlo ze židle odboráře i zaměstnavatelské svazy. Odborář Josef Středula chce na toto téma s vládou jednat a hájit tak zaměstnance. „Nejde pouze o zaměstnanecké benefity, ale jde o dalších osm bodů. Očekávám na počátku týdne nějakou informaci, co se tohoto týká,“ prohlásil Středula.

Sněmovna bude projednávat konsolidační balíček ve druhém čtení v září. Už na konci srpna ale čeká poslance mimořádná schůze, například kvůli zvýšení rodičovského příspěvku.