Stát se daňovými změnami v hazardu připraví o 7 miliard ročně, varuje šéf kasin

V současné době míří velká část výnosu daní z hazardu obcím, ve kterých fungují kasina. To se má ale změnit. „Daňový výnos se rozprostře mezi všechny obce v Česku. Peníze tedy půjdou i do měst, kde kasina vůbec nejsou,“ říká Tomáš Kment s tím, že to nepovažuje za spravedlivé.

Řada obcí přijde o desítky milionů

S tím souhlasí i starosta Chvalovic, obce u hranic s Rakouskem, kde funguje hned několik provozoven kasin. „Například v rozpočtu za rok 2002 jsme měli z těchto provozoven zhruba 240 milionů korun, které mířily hlavně do investic. Pokud by konsolidační balíček prošel v této podobě, přišli bychom zhruba o 95 procent těchto příjmů.“

To by podle Tomáše Kmenta mohlo vést k tomu, že obce, kde dosud kasina běžně fungovala, nebudou mít dostatečně silnou motivaci k tomu, aby provozovny na svém území i nadále ponechaly. Hrozí tak zánik legálně fungujících kasin a velká část zákazníků by se mohla přesunout do šedé zóny.

„Legálně provozovaná kasina jsou pod kontrolou státu. Úřady nad nimi mají přímý dohled, mohou kontrolovat klienty. Současný návrh balíčku může podpořit nelegální provozovatele, černý hazard. A to je špatně,“ uvádí Tomáš Kment.

Jednejte s námi

Kromě změny v přerozdělení daní by mělo od roku 2024 dojít také k navýšení daňové sazby z 23 na 30 procent. Mělo by se jednat o kurzové a právě i živé hry, kam spadají také kasina. Tomáš Kment předpokládá, že pokud by k oběma změnám došlo, klesl by počet provozoven. „A to by znamenalo, že by státní rozpočet přišel o šest až sedm miliard korun ročně.“

„Nežijeme ve vakuu. Chápeme, že ministerstvo financí má svůj úkol. Chápu, že gamblerství je nemoc, která není dobrá. Má to vliv na celé rodiny, má to vliv na lidi, kteří jsou v jejich okolí. My chceme podporovat prevenci, regulaci, ale na druhé straně jsme především regulérní, ne černý hazard. Jsme regulérně povoleni, podléháme přísné kontrole. Takže si myslíme, že bychom měli být vyslechnuti a naše argumenty by měly být brány v potaz,“ míní Tomáš Kment.

Jak on, tak starosta Robert Vaněk si v Rozstřelu postěžovali, že je mrzí hlavně neochota vlády o chystaných změnách komunikovat. „Byli jsme a stále jsme připraveni o tom jednat,“ říká starosta Chvalovic.

Podle Tomáše Kmenta je pak problematický i další vládní návrh. „Dosud platí patnácti procentní srážková daň na všechny výhry nad jeden milion korun. Nově by to mělo být nad padesát tisíc.

„Takovýto způsob zdaňování je nevybratelný. Na to by stát potřeboval obrovskou mašinérii lidí a technicky je to příliš komplikované,“ uzavírá prezident Asociace společností provozující kasina v ČR.