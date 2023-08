Dovolenou navíc lidé chtějí, v Česku ji poskytuje třetina zaměstnavatelů

Příspěvek na stravování ve formě stravenek v Česku dostává 47 procent zaměstnancům v České republice, což je řadí do čela žebříčku nejčastějších benefitů na trhu práce.

V patách jim je pružná pracovní doba, kterou svým lidem nabízí jen o čtyři procenta méně zaměstnavatelů, než je tomu u stravenek. Shodně 37 procent zaměstnavatelů umožňuje práci z domu.

S malým procentním rozdílem následuje telefon k soukromým účelům, firemní akce a zmíněná dovolená navíc, kterou nabízí 32 procent zaměstnavatelů. Pro srovnání, v sousedním Slovensku je dovolená nad rámec zákona čtvrtým nejžádanějším benefitem. Nabízí jej ale jen patnáct procent tamních zaměstnavatelů.

Z údajů portálu Platy.cz dále vyplývá, že nejčastěji je benefit dovolené navíc poskytován v segmentu pojišťovnictví. S téměř totožným výsledkem následuje segment bankovnictví a financí. S odstupem následuje energetika, na čtvrtém místě jsou v tomto ohledu telekomunikace.

Za dovolenou navíc, která je šestým nejčastějším benefitem v Česku, pak následuje poskytnutí notebooku s možností využití k soukromým účelům, v závěsu za ním jsou takzvané sick days – zpravidla pár dní v roce, které si zaměstnanec může vybrat, pokud se nenadále necítí dobře.

Necelá třetina tuzemských zaměstnavatelů nabízí příspěvek na penzijní připojištění, pětina pak poskytuje různé zaměstnanecké slevy, stejná část zaměstnavatelů svým lidem nabízí parkovací místo. O dvě procenta méně firem dává bonus při doporučení nového zaměstnance, šestnáct procent zaměstnavatelů poskytne další bonus, pokud se nový zaměstnanec osvědčí a ve firmě zůstane.

Hra o zdanění benefitů

Ochotu zaměstnavatelů poskytovat benefity může ovlivnit chystaný konsolidační balík. Ten totiž počítá se zrušením daňové výjimky pro zaměstnanecké benefity.

To se ale nelíbí například Hospodářské komoře nebo odborářům. Přišli proto s devíti konkrétními požadavky na změnu úsporného balíčku, které předložili vládě Petra Fialy. Mimo jiné se shodli právě i na tom, že by mělo zůstat daňové zvýhodnění nepeněžitých zaměstnaneckých benefitů.

Podle informací CNN Prima News se zdá, že zaměstnavatelé a odbory nakonec uspějí a vláda od rušení daňových výjimek pro zaměstnanecké benefity přeci jen ustoupí. Potvrdilo to několik zdrojů z vládní pětikoalice.

„Ústupek u benefitů je už v podstatě jasný. Je na to obrovský tlak z venčí. Hodně bych se divil, kdybychom v tom necouvli, u voleb by nám to pak všichni spočítali,“ prohlásil zdroj blízký vládní pětikoalici.

Ministr financí Zbyněk Stanjura ale informaci zatím nepotvrdil s tím, že o tomto tématu prý ještě nejednali, informovala CNN Prima News.

Sněmovna bude projednávat konsolidační balíček ve druhém čtení v září. Už na konci srpna ale čeká poslance mimořádná schůze, například kvůli zvýšení rodičovského příspěvku.