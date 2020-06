Vláda rozhoduje o třech miliardách navíc na opravu škol a školek

V programu na opravu škol a školek je v současnosti 300 milionů korun, z kterých je možné financovat 34 projektů. Programu přitom vyhovělo 454 projektů. Po zvýšení sumy o 3,1 miliardy by podle ministerstva financí mělo být možné uskutečnit všechny. Peníze chce úřad vyčlenit z vládní rozpočtové rezervy. „O návratnosti této investice nemám nejmenší pochybnosti,“ uvedla Schillerová.

Alena Schillerová @alenaschillerov V pondělí vládě navrhnu uvolnit na dotační program na opravy škol a školek v nejmenších obcích další 3,1 miliardy. Celkem díky tomu podpoříme 454 skvělých projektů napříč celou Českou republikou. O návratnosti této investice nemám nejmenší pochybnost.

Vláda rozhodne také o možné přijetí půjčky od Evropské komise na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku koronaviru i půjčky od Rozvojové banky Rady Evropy za zhruba 8 miliard korun. Půjčku by bylo možné využít i na již uskutečněné nákupy zdravotnického materiálu od počátku roku.

Pravděpodobně negativní stanovisko dostane poslanecký návrh hnutí STAN, podle kterého by k nároku na ošetřovné nebylo nutné potvrzení školy o jejím uzavření.

Pro rozpor s rovnou daňovou a odvodovou politikou vláda zřejmě odmítne i návrh Trikolóry, podle něhož by zaměstnanci starší 60 let neodváděli ze své mzdy daň z příjmu. Podmínkou pro to, aby byli lidé v předdůchodovém věku osvobozeni od daně z příjmů fyzických osob ze zaměstnaneckého poměru, má být podle Trikolóry to, že do 60 let odváděli 35 let peníze na sociální pojištění.