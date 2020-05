Klaus mladší navrhl odpustit šedesátníkům placení daně z příjmu

Podmínkou pro to, aby byli lidé v předdůchodém věku osvobozeni od daně z příjmů fyzických osob ze zaměstnaneckého poměru, má být to, že do 60 let odváděli 35 let peníze na sociální pojištění.

Stát by měl podle návrhu poslanců za Trikolóru Klause mladšího a Majerovou Zahradníkovou převzít u osob starších šedesátí let úhradu zdravotního pojištění.

„Zaměstnavateli se tedy sníží odvody za seniorního zaměstnance o sumu zdravotního pojištění, oproti zaměstnávání mladšího zaměstnance,“ napsali poslanci do zdůvodnění svého návrhu

Hnutí Trikolóra předpokládá, že se tímto opatřením podaří udržet více než polovinu šedesátníků v zaměstnaneckém poměru, oproti dnešním 31 procentům. Navrhuje, aby změna začala platit od ledna příštího roku.

„Chceme prostě takto jednoduše finančně motivovat firmy, aby se jim lidé v předdůchodovém věku vypláceli,“ uvedl předseda Trikolóry Václav Klaus.

„Dnes, kdy celý svět prožívá koronavirovou pandemii a ukazuje se, že dojde k propadu ekonomiky a nárůstu nezaměstnanosti, budou starší pracovníci ještě více ohroženi ztrátou zaměstnání. Dnešní šedesátníci jsou přitom v mnoha případech ve velmi dobré kondici, fyzické i duševní,“ uvedl Petr Machovský, odborník hnutí Trikolóra pro oblast průmyslu a obchodu.



Volební model agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize a který agentura Kantar CZ sestavila ve druhé polovině dubna, přisuzuje hnutí Trikolóra podporu 2,5 procenta voličů.