Schillerová přepsala schodek rozpočtu na 500 mld., pomoc Smartwings odmítá

Schillerová (za ANO) tak v pořadu Partie na televizi Prima potvrdila svou původní myšlenku, že by se schodek státního rozpočtu letos mohl přiblížit 500 miliardám korun.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připustila, že za současné situace, kterou ovlivnila epidemie koronaviru, nebude ke schodku tak kritická.

Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard korun.

Zároveň Schillerová uvedla, že velkému schodku rozpočtu se Česko nevyhne ani v příštím roce. Výši schodku nechce odhadovat, konsolidace po letošku je v plánu na sedm let.

Vicepremiérka zároveň v debatě odmítla možnost, že by stát dal záruku za úvěr společnosti Smartwings. Nezaznamenala, že by se o nějaké konkrétní podpoře nyní jednalo.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Ke konci května skončilo hospodaření státu schodkem 157,4 miliardy korun z dubnového schodku 93,8 miliardy korun. Květnový výsledek je tak nejhorší od vzniku České republiky.

Kvůli dopadům šíření koronaviru a přijatým opatřením totiž klesají příjmy státu, zatímco výdaje výrazně rostou. Příjmy rozpočtu ke konci května meziročně klesly o 12,6 miliardy na 571,6 miliardy korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 93,9 miliardy na 729 miliard korun. Z údajů dále vyplývá, že stát na podporu ekonomiky dosud uvolnil 57,3 miliardy korun. Dalších zhruba 11 miliard korun představují dosud podpořené úvěry.

„Jak sleduji ten vývoj, tak si myslím, že podpora pro Smartwings není na pořadu dne jako taková. V tuto chvíli jsou tam akcionáři a ti se vyjádřili k podpoře společnosti,“ řekla v diskusi ministryně. Státní záruka by podle ní byla v Parlamentu těžko obhajitelná, když by měla být jen pro jednu firmu. „To byla věc, kterou jsem nepodporovala od samého začátku,“ uvedla.



Případnou státní pomoc kritizuje i opozice. Podle ní firma není strategickým podnikem. „I Smartwings mají možnost si požádat o ty standardní nástroje, jako je program Antivirus. Nevidím důvod, proč by měla tato firma, která není strategické hodnoty pro ČR, získávat nějakou nadstandardní pomoc proti ostatním,“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Předseda představenstva a spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně v minulých dnech v médiích přitom uvedl, že firma bude potřebovat až dvě miliardy korun. Podle serveru lidovky.cz se však nakonec bude ucházet přibližně o 900 milionů, a to formou státní půjčky nebo státní garance za komerční úvěr. Stát by za to měl získat místo v dozorčí radě, případně možnost do budoucna ovlivňovat strategii Smartwings.