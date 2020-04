Týdny bez roušek, žádná dezinfekce. Dopis o poměrech ve vězení řeší policie

Dopis byl uveřejněn na stránkách obase.cz.

„Přátelé, na žádost sdílíme otevřený dopis odsouzených z Heřmanic plný oprávněných obav. Dopis jsem doslovně přepsal. Není tedy ani gramaticky ani jinak upravován. (...) Všechny uváděné skutečnosti jsou však ve shodě s informacemi od zaměstnanců věznice,“ píše se na začátku článku. Kdo dopis na stránky dal, není jasné. U textu nejsou uvedeni ani konkrétní autoři.

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčí Vězeňské služby ČR Petru Kučerovou, aby ověřila pravost tohoto textu. „O existenci tohoto anonymního dopisu, který vnímáme jako šíření nepravd a poplašných zpráv, víme a předali jsme ho k prošetření Policii České republiky,“ reagovala mluvčí. Zda se opravdu jedná o list, který napsali vězni v Ostravě, nepotvrdila.

Dopis podle textu vznikl 2. dubna v Ostravě. Na jeho začátku se píše, že autory jsou samotní odsouzení z Věznice Ostrava – Heřmanice.

„Celý svět řeší nový koronavirus Covid 19. Je vyhlášen nouzový stav a přísná karanténa. Jsou uzavřeny školy, úřady, podniky. Nefungují restaurace, obchody, služby… Jsou vydaná nejrůznější doporučení a nařízení… Jsou ošetřeny snad všechny segmenty naší společnosti. Na co se ale úplně zapomnělo, je vězeňství. Stav zde by se dal shrnout jedním slovem – problém a je jen otázkou chvilky, kdy se tato situace vyhrotí,“ stojí na začátku dopisu.



Ve věznicích jsou nyní zakázané jakékoliv návštěvy. Sama vězeňská služba informovala o tom, že přijala několik preventivních opatření. Vězni nyní musí komunikovat se svými rodinami pouze telefonicky nebo například přes Skype.

„Zakázaly se všechny návštěvy rodinných příslušníků ve věznici. A kompenzace pro nás? Prodloužení telefonních hovorů o 10 minut a nárokový jednorázový balík navíc. Jinak nikdo a nic neřeší a nervozita spoluodsouzených narůstá neuvěřitelnou měrou,“ píše se v dopise.

Možnost izolace není

Autoři píší, že ve věznici dostali roušky až po třech týdnech po vyhlášení mimořádných opatření, které nařizuje jejich nošení všude na veřejnosti. „V tuto chvíli již roušky máme všichni, ale zase je nemůžeme dostatečně bezpečně udržovat. Pračku máme k dispozici jednou týdně. Teplá voda teče v intervalech po dvou hodinách třikrát denně a z toho jednou jen ve sprše. Jak tedy můžeme dodržovat nařízení hygieniků? (...) Chybí dezinfekce, protože obsahuje alkohol.“

V textu se píše o tom, že zdravotnictví ve věznici neexistuje. „K lékaři se dostat, rovná se výhře v loterii. A když se na vás přeci jen usměje štěstí, jste „vyšetřeni“ pseudolékařem ze vzdálenosti 3 metrů od stolu se závěrem, že vám pomůže například kloktat vodu se solí.“

Článek poukazuje na to, že ve věznici není moc možnost se jakkoliv izolovat. Problémem podle nich jsou i ti, kteří pracují mimo věznice. „Umístěni jsme na ložnicích po 6ti, na oddíle po 70ti a například v jídelně po 150-190 odsouzených. Za jak dlouho by se nakazilo všech cca 900 odsouzených ve věznici, kdyby byl nakažen jen jeden jediný?“

Autoři uvádí, že chtějí upozornit na katastrofální stav v přeplněných věznicích a absolutní nezájem vládních představitelů o jakékoliv řešení této situace.

„Velmi nás zaráží, jak se vláda (ne)postarala o nejohroženější část obyvatel – seniory. Co potom od ní můžeme očekávat my vězni? Přitom nelze opomenout, že i mezi odsouzenými je dost seniorů, kteří jsou takto odsouzeni k smrti. (...) Chápeme, že my vězni jsme až na posledním místě, ale zkuste na nás, prosím, nezapomenout,“ píše se v závěru.



Podle mluvčí Petry Kučerové však Vězeňská služba ČR udělala maximum v opatřeních proti koronaviru ve věznicích.

„Protiepidemická opatření jsme přijali s velkým předstihem, v současné době můžeme hovořit zhruba o 180 takových opatřeních ve všech věznicích. Výsledkem včasného nasazení účinných opatření je fakt, že do dnešního dne není v českých věznicích žádný vězeň s onemocněním covid-19 a patříme tak mezi několik málo evropských zemí, které nemají nakažené vězně,“ uvedla.