Mříže je chrání před koronavirem. Vnějšímu světu pomáhají, i šitím roušek

„V současné době máme z celkového počtu cca 12 tisíc zaměstnanců 11 příslušníků a občanských zaměstnanců s onemocněním covid-19, mezi vězněnými osobami není žádná s tímto onemocněním,“ uvedla Kučerová.

„Vězeňská služba je v tomto ohledu potencionálně zranitelnou institucí, jelikož ji na rozdíl od škol, řady úřadů, továren a některých dalších institucí nelze uzavřít, její chod musí být za jakékoliv situace z důvodu bezpečnosti zachován, proto k celé věci přistupujeme velmi zodpovědně,“ doplnila.

Všichni ve věznicích si musí zakrývat nos a úst rouškou. Do věznic se v současnosti kromě zaměstnanců dostanou jen advokáti. Ti mohou komunikovat se svými klienty také pomocí Skypu, díky novému projektu „Skype obhajoba“, který zahájila Vězeňská služba společně s Českou advokátní komorou. Ve věznicích jinak panují přísná opatření a rodiny se za svými příbuznými nedostanou.

„Zrušení návštěv vnímáme jako ochranné opatření s cílem eliminovat průnik koronaviru do vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a maximálně tak ochránit naše příslušníky, zaměstnance a vězněné osoby,“ uvedla mluvčí s tím, že kontakt s rodinou se snaží nahradit takzvanými kompenzačními opatřeními.



Vězni mohou příbuzným častěji telefonovat, mají také možnost s nimi komunikovat online, například přes Skype. Odsouzený tak sedí u počítače uvnitř věznice a jeho příbuzní zůstávají v pohodlí domova. Taková opatření mou trvat po celou dobu nouzového stavu.

Hrozba: přijímání nových vězňů

Změna také nastala ve způsobu přijímání odsouzených, kteří do vězení nastoupili v posledních týdnech. Podle Kučerové jsou to právě ti, kteří přicházejí z civilního prostředí těmi, kteří mohou být potencionálními přenašeči onemocnění covid-19. Vězeňská služba tak například žádala soudy, aby zvážili odklady nástupu do výkonu trestu například u pachatelů nezávažné trestné činnosti.

„Vězeňská služba ČR zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty všem osobám, které vstupují do věznic, vazebních věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence a dalších našich zařízení. V případě, že u příchozí osoby je zjištěna zvýšená tělesná teplota , nemůže do těchto objektů vstoupit,“ popsala mluvčí. Pokud dotyčný projevuje symptomy onemocnění covid-19, je eskortován do vězeňské nemocnice v Brně na infekční oddělení.

Opatření proti koronaviru se dotkla například vězňů, kteří chodí pracovat mimo věznice. Ti, aby se zamezilo případnému šíření, jsou následně ubytovaní samostatně, od ostatních vězňů. Podle Kučerové se takové opatření týká stovek vězňů.

„Byť to v některých věznicích je náročné, poradíme si s tím,“ uvedla. I práce vězňů mimo věznice je však nyní „v omezeném režimu“. Z původních téměř tří tisíc jich nyní venku pracuje přibližně 700 a to v provozech, které zajišťují nezbytně nutné provozy jako je potravinářství, zemědělství, odpadové hospodářství nebo práce pro Českou poštu.

Vězni šijí roušky

„Ve všech českých věznicích šijeme roušky, v současné době se můžeme bavit o několika stovkách tisících roušek, jen ve Světlé nad Sázavou jich už odsouzené ženy ušily přes 100 tisíc,“ uvedla Kučerová. Roušky jsou určené příslušníkům vězeňské služby, samotným vězňům, do nemocnic, domovů pro seniorů či policistům.

V některých věznicích se naopak soustřední na výrobu ochranných štítů na 3D tiskárnách i mimo ně. Ty pak putují zdravotníkům ve vězeňské službě či do různých zdravotnických zařízení. Vězni ve vinařické věznici pomáhají také jako operátoři na informační lince 1212.

„Samozřejmě, že vězni, kteří nyní nemohou pracovat, mají náhradní, například vzdělávací aktivity. Mnozí se naplno věnují šití roušek, které mnohdy probíhá i ve směnném provozu. To, že mohou pomáhat, je pro mnoho odsouzených velkou motivací,“ dodala mluvčí.

Vězeňská Služba ČR Šijeme také v ostrovské věznici. Výzvu „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“ přijali odsouzení s velkou chutí do práce a pomoci. Za týden, pod vedením odborných zaměstnanců, ušijí 300 roušek pro příslušníky, zaměstnance a vězně, nyní jich mají našito téměř 2 tisíce. Látky dodávají naši kolegové z věznice, zkrátka pomáhá, kdo může.

Situace v českých věznicích je nyní bezproblémová, na rozdíl od jiných států. V Itálii například v březnu řešili nepokoje ve věznicích kvůli omezení návštěv.

„S vězni pravidelně komunikují naši odborní zaměstnanci – vychovatelé, pedagogové, sociální pracovníci a řeší s nimi současnou situaci. Vězněné osoby přijatá opatření respektují. Samozřejmě nervozita se objevuje mezi vězněnými osobami úplně stejně jako mezi veřejností obecně, v žádné věznici však nedochází k dramatickému stavu,“ doplnila Kučerová.