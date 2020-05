Věřím, že to tak viděli, říká muž, který uveřejnil dopis o situaci ve vězení

O dopisu z věznice již redakce iDNES.cz informovala. Na stránkách obase.cz se objevil ke konci dubna. Autoři v něm rozebírali aktuální situaci v zařízení a to, v jakých podmínkách tam žijí. V textu mimo jiné poukazovali na to, že nemají k dispozici dezinfekci, protože je v ní alkohol, nebo že je jim poskytována minimální lékařská péče.

Autoři psali, že chtějí upozornit na katastrofální stav v přeplněných věznicích a absolutní nezájem vládních představitelů o jakékoliv řešení této situace.

Vězeňská služba ČR dopis z věznice následně označila za šíření poplašné zprávy a předala jej podle vyjádření mluvčí Vězeňské služby ČR k prošetření policii.

Web obase.cz

„Přiznám se, že reakci vězeňské služby nerozumím. Nevím zda, nebo jakým způsobem, či jakými argumenty se obrátila VS na policii. Domnívám se, že pokud něco v dopise pokládala VS za nepravdu, nota bene za poplašnou zprávu, bylo by vhodné nejdříve prošetřit, zda se informace nezakládají na pravdě,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí projektu Obase.cz Ondřej Petr Zelenka. Dodal, že policie jej zatím kvůli dopisu nekontaktovala.

„Stejně tak bych považoval za normální a běžný postup, kdyby se VS obrátila nejdříve na nás. Kontakty na webu uvedené jsou,“ dodal. Dodal, že v posledních měsících kontaktoval mluvčí vězeňské služby dvakrát kvůli ověření změn souvisejících s koronavirem.

„Byla povinnost jej zveřejnit“

„Odpovědi jsem se však nedočkal. To je ostatně i důvod, proč jsme je nežádali o vyjádření k dopisu odsouzených, vzhledem ke zkušenostem to postrádalo význam,“ doplnil.

Dopis se k Zelenkovi dostal přes e-mail, ve kterém byl požádán o jeho zveřejnění. Byl napsán ručně a k e-mailu připojen ve formátu pdf.

„Z obecné znalosti problematiky vězeňství ho považujeme za autentický. Samozřejmě nemáme technické prostředky, ke stoprocentnímu určení původu, ale to už bychom nemohli napsat nic. Domnívám se, že odsouzení mají právo na zveřejnění subjektivních pocitů, které vnímají samozřejmě mnohem intenzivněji než lidé na svobodě s možností volného pohybu a dostupnými informacemi. Vzhledem k zaměření webu jsme vnímali jako morální povinnost tyto obavy zveřejnit,“ popsal s tím, že on sám dopis jako poplašnou zprávu nevnímá.

Poukázal na to, že v dopise se přímo uvádí, že vězni věří, že VS dělá, co se dá, a není tedy postavený proti ní. Je přesvědčen, že svědectví odsouzených je pravdivé a to i kvůli tomu, že pravdivost informací mu potvrdili i někteří zaměstnanci věznice.

„Jsem o upřímnosti slov přesvědčený, některé věci mohou být subjektivně zabarvené, ale obecně věřím, že to tak odsouzení viděli. Text jsme sdíleli v dobré víře,“ hájí web Zelenka.

Dopis z webu nicméně zmizel. Zelenka ho odstranil poté, co o něm napsal server iDNES.cz s reakcí vězeňské služby. Mluvčí již dříve znění dopisu odmítla s tím, že Vězeňská služba ČR udělala maximum v opatřeních proti koronaviru ve věznicích.

„O důvodech takto ostrého vyjádření vězeňské služby nechci spekulovat. Chápu, že pro všechny je tato situace kolem covid-19 složitá, věřím že vězeňská služba dělá co může. Argumentaci o tom, že generální ředitelství v dobré víře vydalo x opatření v souvislosti se situací kolem covid-19, musím jako dlouholetý manažer v zásadě odmítnout. Jedna věc je totiž nařízení vydat a druhá věc je, zda a jak jsou nakonec vykonána,“ dodal.

Zelenka nevylučuje, že by se dopis na webu mohl objevit znovu. Kontaktoval kvůli němu opět mluvčí vězeňské služby. Pokud by se tam objevil, byl by pravděpodobně zveřejněn společně s komentářem Vězeňské služby ČR.

Projekt obase.cz funguje přes čtyiř roky. Hlavním účelem projektu je pomoci osobám blízkým vězňů, lidem, kteří do vězení nastupují, a těm, kteří se z vězení vrací.