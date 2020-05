Co se týče vzniku české vakcíny, jsem největším skeptikem, říká Adámková

Podle vás je potřeba hledat vakcínu vlastní cestou a nelze spoléhat na vakcínu z jiné země. Proč?

Vakcínu hledá několik desítek pracovišť na světě, ale na trhu ještě žádná není. Jsou v různém stádiu rozpracovanosti. Jisté je, že pokud se na světě obecně dobereme k nějaké vakcíně, nebude ji, vzhledem k počtu lidí, které bude třeba očkovat, schopna vyrobit pouze jediná farmaceutická firma. Jsem hluboce přesvědčena, že nebudeme prioritní zemí, která by se k vakcíně rychle dostala. Prostě se nebude vyrábět pro nás. Takže je to spíše obava, aby pro nás vůbec byla. Je to snaha o ochránění našich občanů.

Proč ji vyvíjí právě Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a IKEM?

Jde o tři instituce přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, které mají ve své gesci výzkum obecně a každá má v procesu vývoje vakcíny své přesné místo. Ministerstvo zdravotnictví výzkum nikomu jinému než svým podřízeným organizacím nařídit nemůže. Ani kdyby chtělo.

Nemůže nic nařídit Akademii věd ČR, která patří pod ministerstvo školství. To si myslím, že by se pan ministr Plaga dosti divil. Nemůže také nařizovat nic soukromým subjektům. Resort může pouze zadat úkol svým přímo řízeným organizacím a tyto tři organizace mají ve své gesci výzkum a vývoj. Proto.

Vyjmenovala jste tři instituce, které na tom spolupracují. Kdo má na starosti jaké úlohy při vývoji vakcíny?

Do gesce Státního zdravotního ústavu patří starat se o viry a další infekční nemoci. Ústav hematologie a krevní transfuze je zvyklý pracovat s krevními deriváty a od SÚKLu má certifikáty pro výrobu léčivých přípravků moderní a genové imunoterapie A IKEM má zaprvé zvěřinec, jak jsme opakovaně slyšeli, ale jeho náplní je dělat hlavně klinické studie. Kdybychom se dostali až ke klinické studii, což samozřejmě nevíme, bude ji koordinovat právě IKEM.

Jak vůbec vznikl nápad, že Česko bude pracovat na vlastním výzkumu k vakcíně?

Ještě před první tiskovou konferencí proběhlo šest týdnů studie proveditelnosti, intenzivní komunikace i zjišťování dalších náležitostí, protože v tu dobu nebylo jisté, jestli je to vůbec možné. Posléze se ukázalo, že to možné je. Zmiňované ústavy jsou teoreticky připravené plnit takové úkoly kdykoli a mohly také dát panu ministrovi správné informace k možnosti k případnému výzkumu. Hlavními garanty pro pana ministra od začátku jsou ředitelé těchto institucí.

Věra Adámková (65) Je česká lékařka, kardioložka a politička. V pražském IKEMu působí ve funkci přednostky Pracoviště preventivní kardiologie. V roce 2017 byla zvolena jako nestraník za ANO do Poslanecké sněmovny a šéfuje výboru pro zdravotnictví. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působila v Nemocnici Na Homolce, od roku 1995 pracuje v pražském IKEMu.

Jak do toho všeho zapadáte vy? Přece jen jste kardiolog.

Jsem profesorkou epidemiologie a mám zkušenosti s mezioborovými projekty. Při schůzkách ředitelů a ministerstva zvolili hlavním garantem - koordinátorem celého projektu mě. Což mě tedy nepotěšilo, ale stalo se.

Nestála jste o to?

Stála nestála. Všichni jsme chtěli přispět něčemu, domnívala jsem se, že moje práce přijde až tehdy, když by se to dostalo do fáze klinické studie. Zatím je to taková pomocná práce, koordinující. Prostě se rozhodli takto. Má práce je o plnění nějakých úkolů. Vážně jsem se o to neprala. Kdybych tušila kolik kritiky se na mou hlavu snese, tak bych do toho asi ani nešla

Jakých úkolů?

Například dohlížet na to, aby se plnil harmonogram úkolů, všichni odevzdali včas, co mají. Ale nakonec to dělám ráda.

„Nám se nikdo nepřihlásil“

Vy jste dříve zmínila, že Českou republiku nikdo neoslovil, aby se podílela na nějakém větším projektu, co se týče vzniku vakcíny na covid-19. Nepokoušeli jste se někoho oslovit?

Samozřejmě. Než se ředitelé domluvili s panem ministrem, že tento úkol přijmou, tak se Česká republika velmi rychle zapsala do seznamu zemí WHO s vlastním genomem viru, který tady máme.

Samozřejmě v Evropské unii je ještě skupina, která pracuje na nějaké léčbě a my jako Česká republika jsme do ní zapsáni. Ale opět to není o tom, že by vám někdo říkal vědomosti, ale je to třeba možnost pro vědce, jak dovybavit laboratoře. Ale to my zrovna nepotřebujeme, protože tyto tři instituce jsou určeny přímo k výzkumu. Jinak že by nám někdo řekl - Česko, pojďte s námi pracovat na vakcíně, to se prostě nestalo.

Já jsem profesorka epidemiologie, jsem také atestovaný kardiolog a atestovaný internista, licencovaný praktický lékař. Samozřejmě neumím všechno, to tedy zdaleka ne, ale koordinátorem budu.

Takže s WHO jste určitým způsobem ve spojení. Ještě s někým?

Ale samozřejmě. Musím říct, že už se nám hlásí další státy ke spolupráci. Jsou to nejbližší sousedé. Eventuální spolupráci by nicméně musel podepsat pan ministr a ředitelé všech tří institucí. My se žádné spolupráci nebráníme, vůbec žádné. Musí se však v tomto směru probíhat vše dle zákonů.

Do budoucna by mohlo vzniknout například nějaké česko-slovenské spojenectví a tým, který by se podílel na vývoji vakcíny proti covid-19?Třeba.

To je vše?

Žádala jsem pana ministra již několikrát, aby byly vypsány grantové projekty vysloveně ke koronavirům, protože bychom nyní potřebovali, aby teoretická část - akademie, výzkumné ústavy, virologové, teoretici - začala zkoumat ten virus, protože je potřeba o něm vědět co nejvíce. Což zatím nevíme a je to velmi důležité. Nevím, že by teď bylo něco takového vypsané, ale žádala jsem o to už dvakrát.

Co tuzemské instituce? Už jste zmiňovala Akademii věd ČR. Pokoušeli jste se oslovit nějaké další české vědce, instituce, univerzity, aby se do projektu zapojili? Nebo případně přihlásil se někdo naopak vám?

Nám se nikdo nepřihlásil. Já jsem opakovaně oslovila všechny tři ředitele, objevilo se to dost nelichotivým způsobem v médiích, co si budeme povídat. Pokud vím, tak žádná jasná nabídka ke spolupráci od nikoho nezazněla, nikdo ředitele neoslovil. Zatím to byla jen kritika, té bylo hodně.

Sami jste také nikoho neoslovili?

Opakuji - já sama nemohu nikoho oslovit.

Tak ředitelé Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze či IKEMu?

Jde to přes pana ministra. A jak už jsem řekla, on nemůže něco jen tak přikázat. Jiné organizace mu nepatří. Nicméně řekli jsme opakovaně, že pokud někdo v Česku chce spolupracovat a má k tomu informace, stačí prostě přijít za panem ministrem a říct to.

Bohužel nikdo z vakcinologů a imunologů, kteří nás kritizovali, se s nabídkou spolupráce neozval.

Jsem největší skeptik

Na kolik vyjde vývoj české vakcíny? Dříve se mluvilo o „desítkách milionů“.

To je zase taková fáma. Já jsem na té tiskové konferenci říkala, že to je všechno záležitost ředitelů, kteří se sešli i na toto téma s panem ministrem. Oni mají zařízení, my nevybavujeme nic na zeleném poli, protože laboratoře už stojí, mají zařízení pro chov zvířat, národní referenční laboratoře. Je to jejich kalkulace a oni vycházejí z toho, že peníze budou potřeba například na zakoupení kultivačních médií, buněk a podobně, nebo také v situaci, kdyby se jim něco rozbilo a tak podobně. Nepotřebují zásadně peníze na nová zařízení.

Ale i tak. Jak je možné, že na světě stojí vývoj vakcín stovky milionů dolarů, a u nás to budou nižší desítky milionů? Tedy řádově méně?

My jsme v první fázi a bavíme se o ní. Ta je teď zadaná, s ní i zmíněná suma, která je dostačující pro vývoj inaktivované vakcíny, určené potenciálně k překlenutí časového úseku do dostupnosti kvalitní zahraniční vakcíny, jejíž vývoj by byl stonásobně dražší.

A znovu opakuji - je to dohoda ředitelů s ministrem. Já jako osoba do toho nemám vůbec co mluvit, ani nemohu. Je ale třeba si uvědomit, že když tu jsou grantové projekty, musí si třeba organizace najímat na kontrakt pracovní síly, ale tyto tři instituce mají své zaměstnance. Tím nám odpadají nové náklady na personální zajištění a vybavenost laboratoří.

Jak vidíte, já si opakovaně tahám kratší slámky, tak jsem šla na kurz homeopatie. Ale vůbec se za to nestydím, protože teď alespoň vím, že o ní opravdu nevíme nic.

Věříte, že se České republice podaří ke skutečné vakcíně dojít?

Zatím jsme na počátku, uvidíme, zda úspěch bude, či ne. Já jsem největší skeptik, vidím ta největší ale. Ale to vždycky musí někdo být, ten pochybovač, který hledá stále to „ne“.

V každém případě budeme pravdivě informovat o tom, co jsme zjistili. To znamená, že se můžou ukázat některé slepé cesty. Teď se třeba objevilo v zahraničním tisku, že inaktivovaná vakcína je jedna z perspektivních cest. Zatím se sledují všechny výzkumné linie a uvidí se. Nedávno jsme zjistili, že i jeden z prestižních japonských výrobců vakcín postoupil se svou inaktivovanou vakcínou do klinického hodnocení. Proto se domnívám, že se držíme světového trendu výzkumu a vývoje covidové vakcíny.

Dokážete třeba jmenovat nějakého významného předního biochemika nebo virologa, kterým na tom aktuálně teď pracuje, ať už...

(skočí do řeči) To já bych se někoho mohla dotknout. To bych opravdu velmi nerada, protože prostě jak Státní zdravotní ústav, tak Ústav hematologie a krevní transfuze, jsou instituce, kde pracují renomovaní lidé. Já bych mohla někoho zapomenout a to by bylo špatně.

Dobře, ale aspoň někoho, kdo na tom pracuje?

Opravdu se nechci nikoho dotknout, ale součástí týmu jsou zkušení vědci.

O tahání kratších slámek

Už jste na to sama narážela, poté co jste oznámili vývoj české vakcíny, tak se strhla dost velká kritika, nejen na vás, ale na celý projekt. Vás komentoval chemik a bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas. V reakci na spuštění projektu řekl, že je dobré hledat vakcínu vlastní cestou. Zároveň ovšem nebyl přesvědčený, že jste tou pravou na vedení týmu. Poukazoval na to, že jako kardiolog máte jinou specializaci. Připadáte si vy dostatečně kompetentní?

Dělat koordinátora? Stoprocentně. Já jsem profesorka epidemiologie, jsem také atestovaný kardiolog a atestovaný internista, licencovaný praktický lékař. Samozřejmě neumím všechno, to tedy zdaleka ne, ale koordinátorem budu. Zvolili mě mí spolupracovníci a oni vědí, co dělají.

Jedna z kritik poukazovala na to, že nikdo z týmu nemá zkušenosti s vývojem vakcín a léků a také na chybějící propojení s farmaceutickým průmyslem. Napravili jste to?

V této chvíli je to zbytečné a navíc to není pravda – podívejte se na stránky SÚKL. My zkoušíme možnosti. Teď nemá smysl do toho tahat velký farmaceutický průmysl – ten se o výsledky bude zajímat až po prvních klinických studiích. Zařadíme ho, to samozřejmě, protože bez nich by to bylo, jako kdybychom vakcínu dělali doma na koleně. Ale v této fázi to je prostě předčasné.

Zeptám se přece jenom, vy jste zastánce homeo...

(znovu skočí do řeči) V žádném případě ne. Prosím vás, to narážíte na nějaký ten spolek Sisyfos - Český klub skeptiků. To je spolek, který vůbec neznám, v životě se mnou nikdo z nich nehovořil. V životě jsem homeopatii neprovozovala, nikdy jsem nevydala jediný článek o homeopatii a ani neměla jedinou přednášku.

Máte ale certifikát z homeopatie.

To mám. Ten vznikl někdy v letech 1991 1992, kdy v konziliu prezidenta Havla byl doktor Rýc, který propagoval homeopatii, údajně žil léta ve Francii a vedl kurzy. Já jsem tehdy byla v Nemocnici Na Homolce primářka a bylo přáním vedení nemocnice, aby se někdo dozvěděl, co to ta homeopatie je. Tento kurz nás absolvovalo z nemocnice několik.

Jak vidíte, já si opakovaně tahám kratší slámky, tak jsem šla na kurz homeopatie. Ale vůbec se za to nestydím, protože teď alespoň vím, že o ní opravdu nevíme nic. V životě jsem neviděla jedinou studii, která by zvážila efektivitu homeopatie versus klasické léčby. My nevíme, jak homeopatie funguje. Já o tom prostě neznám jedinou seriózní studii, proto tvrdím, že nevím, jak fungují homeopatika. Někomu pomáhají, proč ne, ale nejsem zastánce homeopatie a naopak pacienti také udávají, že měli po homeopaticích i alergické reakce.

Do podzimu vakcína nebude

Tedy zpátky k vaši současné práci. Vakcína proti koronaviru ještě nevznikla, přesto čeští odpůrci proti očkování sepsali petici. Podepsalo ji přes dva tisíce lidí. Bude očkování proti koronaviru povinné?

To nařídit nikdo nemůže, rozhodně ne ten tým, který na vakcíně pracuje. To jsou lidé, kteří odmítají jakékoliv vakcíny plošně. Je jim úplně jedno, jestli to je vakcína proti onemocnění covid-19 nebo proti spalničkám, oni prostě vakcíny nemají rádi. Tečka. Já ale musím na druhou stranu těmto lidem říci, že jestli něco v moderní medicíně zásadním způsobem pomohlo ke konci mnoha infekčních onemocnění, tak to byla právě vakcinace.

Překvapuje vás taková reakce?

Ne, nepřekvapuje. Je to každého názor, to nemůžu nikomu brát a samozřejmě jsou lidé, kteří prostě z principu žádnou vakcínu nepřijmou. Ale v tomto případě mě opravdu těší, že to je petice proti něčemu, co ještě nikdo ani nemá.

Mluvila jste o tom, že vakcína by tady případně mohla být v rámci několika měsíců.

V řádu více měsíců, do prototypu a prvních zkoušek na zvířatech, potom by se muselo rozhodnout, jak dále.

Počítáte do toho období i nějaké testování. Rigorózní řízení?

Samozřejmě. V případě, že by se ukázalo, že je první fáze úspěšná a budeme mít v ruce výrobní postup a testy na zvířatech. Nejtvrdší oponenturu ale očekáváme od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který bude bezpečnost a účinnost potenciální vakcíny hodnotit velice pečlivě předtím, než povolí (nebo nepovolí) klinickou studii.

Rigorózní klinické studie ale trvají několik let. To se ji budete pokoušet nějak zrychlit?

To se nemůže obcházet, to ani nejde. Budeme vycházet z doporučení WHO.

Přijde podle vás na podzim druhá vlna koronaviru?

Nemůžu ji vyloučit, ale ani potvrdit. Obvykle se tak viry chovají. Tento virus pořádně neznáme, proto tady říkám, že bych chtěla, aby tady byly vypsané granty pro skalní virology, aby koronavirus zkoumali v laboratořích, protože oni vědí, jak ho zkoumat. Nyní je to takové chytání informací z celého světa. V každém případě nový typ koronaviru stále neznáme. Nebo o něm víme jen velmi málo.

Takže nepředpokládáte, že do podzimu budeme mít případně vaši vakcínu k dispozici?

No to rozhodně ne. Já jsem říkala, že nejprve za dva měsíce můžeme dát první informaci o pokroku výzkumu, což ale není vakcína samozřejmě. A pak ministr musí rozhodnout, protože on bude první, kdo ty informace dostane, co a jak, samozřejmě s širokým okruhem odborníků.

Co je závěrem první fáze, o které se tady bavíme?

Výrobní postup pro vakcínu, plán klinického hodnocení, základní preklinická data a výsledky posouzení SÚKL.

S těmito výsledky bude seznámen pan ministr a on se musí rozhodnout, jak se bude postupovat dál. Bude k tomu samozřejmě pozván široký okruh odborníků, oponentů, bez nich to nepůjde. Možná však do té doby někdo vyvine vakcínu, kterou nabídne. Může se to stát a bude to šťastný konec. Otázkou pak je, jak rychle se dostane k našim občanům.