KOMENTÁŘ: Plány putinovců zhatí naši vepři boubelatí!

Válka je špatně pro všechny strany a do Evropy 21. století nepatří. Nemám nic proti obyčejným Rusům a věřím, že jich mnoho to, co se děje, nepodporuje. Ukrajinců si nesmírně vážím – a to mnohem déle, než začali hrdinně bránit svoji vlast, píše v komentáři prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.