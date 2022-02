Ředitel svazu: Válka zvedne ceny pšenice a řepky i o desítky procent

„Ukrajina se ve světovém obchodu s obilím stala velmi silným hráčem. Mluví se o 18 procentech vlivu na světový trh s obilninami,“ řekl Volf. Rusko je pak také velkým producentem a exportérem obilí do celého světa. Podle údajů, které Volf iDnes.cz poskytl, se ukrajinský vývoz kukuřice, pšenice a ječmene dostal v posledním období na rekordní úroveň, meziročně se podle odhadů zvedl o polovinu.

„Je otázka, jak se to vyvine. Jakýkoliv konflikt zvedne vždycky ceny. A ty jsou už nyní na světových burzách vysoko, ale budou pokračovat vzhůru,“ dodal. Cenu budou zvyšovat sankce na Rusko, pokud je zahraniční státy zavedou.

Podobná, i když méně napjatá situace je pak podle něj u řepky, kde se ceny za poslední zhruba rok a půl vyšplhaly o polovinu. „Před dvěma roky jsme si nedovedli představit, že bude tuna řepky stát 15 tisíc korun,“ doplnil s tím, že letos ceny překročily i 19 000 Kč za tunu. „Proč by se tedy teď nemohly zvednout o 25 procent? Ano, nárůst může být i o desítky procent,“ domnívá se. V Černém moři na ukrajinském území jsou podle něj významné exportní přístavy, odkud se obilí vyváží. Loni v druhém pololetí byla Ukrajina jedním z největších exportérů s třetinovým podílem na světovém trhu.

Obavy z růstu cen má také prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. „Pokud napjatá situace v mezinárodních vztazích bude nadále trvat a dojde k omezování dovozu obilovin z Ukrajiny do Evropy, může to mít vliv na globální cenový vývoj těchto komodit, tedy i cenový vývoj v České republice. V tuto chvíli se ale jedná o předčasné predikce,“ řekl.

Na ceně se podle Volfa budou dále podepisovat ale i zvyšující se náklady jako jsou energie, plyn, doprava. Zásah ze strany státu jako intervenční nákupy si nedovede Volf představit. „Žádný takový není možný, jsme tak malý trh, že by to nic neovlivnilo,“ řekl. Naopak ale může uškodit do budoucna tzv. Green Deal, tedy Zelená dohoda, která má za cíl chránit životní prostředí, což podle něj povede ke snížení intenzity výroby a tedy k dalšímu růstu cen.

Problémem by pak podle něj mohl být i odliv Ukrajinců do domovského státu, ti hlavně pracují v živočišné výrobě, ale v rostlinné částečně také. „Bude to zase spíše směřovat ke snížení vlastní výroby,“ uzavřel.

Podle mluvčí komory Barbory Pánkové došlo k zastavení všech programů ekonomické migrace. „Současně situaci komplikuje odliv ukrajinských pracovníků do své domovské země. To může mít vážné dopady na rostlinnou i živočišnou výrobu v ČR. Zemědělské podniky zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny na odborné i nekvalifikované činnosti, a jsou tak v mnoha případech zcela zásadní pro jejich provoz,“ doplnila.

Čeští pekaři už loni zdražovali

Bílé pšeničné pečivo se letos v lednu podle údajů Českého statistického úřad (ČSÚ) prodávalo skoro o pětinu dráž než loni, kilogram stál 54,89 Kč. Podle Svazu pekařů a cukrářů v ČR se pak cena běžného rohlíku zvýšila o 15 procent. Mlynáři uvádějí, že cena mouky ještě o něco vzroste, nepůjde ale už o zvýšení o 50 procent, jako to bylo loni.

Podle pekařů vzrostla loni pro obor cena elektřiny o 50 až 120 procent, zemního plynu pak o 50 až 150 procent. Zhruba na dvojnásobek vzrostla cena tuků a olejů, vyskočily i ceny másla a cukru, cena obalového materiálu stoupla o čtvrtinu. Pekárnám, které pak několikrát denně zavážejí obchody, pak podle svazu výrazně stouply náklady zvýšením cen pohonných hmot zhruba o třetinu.