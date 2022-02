PŘEHLEDNĚ: Jak pomoci Ukrajině. Potřeba jsou spacáky, přilby nebo léky

SBÍRKA OBLEČENÍ PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Do Česka přijíždějí první uprchlíci z Ukrajiny, prosíme, přiveďte je k nám. Naši dárci jim nachystali na přivítanou spoustu věcí, které pomůžou v prvních týdnech azylu. Máme oblečení, drogerii, plenky, je toho spousta!

Lidé z Ukrajiny, jste srdečně zváni!

Milí dárci, co se děje v našem Šatníku, je úplně neuvěřitelné, moc děkujeme!

Nejen za dárky, co jste přivezli, za vše❤...

#myvsichnijsmeUkrajina

#SlavaUkraini