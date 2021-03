Sputnik V je v hledáčku Evropské lékové agentury, začalo průběžné hodnocení

Takzvaná rolling review je průběžné hodnocení informací o vakcíně, které farmaceutická firma agentuře zasílá. Za normálních okolností musí být veškerá dokumentace s údaji o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě léčivého přípravku, do kterého spadají i vakcíny, připravena na začátku hodnocení jako součást formální žádosti o registraci.



V případě průběžného hodnocení posuzuje Výbor pro humánní léčivé přípravky agentury EMA údaje hned, jakmile jsou k dispozici z probíhajících studií, jak jí postupně přicházejí. K hodnocení jsou tak k dipozici údaje, které jsou už hotové a zasílají se po částech. Díky tomu se celý proces urychluje, protože se nečeká na hotovou zprávu.



Pro schválení jsou ale potřeba veškerá data, která se dávají při standardním způsobu. Tato část se nemění. Jakmile Výbor pro humánní léčivé přípravky rozhodne, že údaje dodané farmaceutickou společností jsou dostatečné, může firma předložit formální žádost o registraci. Dříve ji podat nemůže.



Během průběžného přezkumu a během celé pandemie jsou EMA a její odborné výbory podporovány pandemickou pracovní skupinou COVID-19 EMA (COVID-ETF). Tato skupina sdružuje odborníky z celé evropské regulační sítě pro léčivé přípravky (zastoupená odborníky z lékových agentur členských států), aby poskytli poradenství při vývoji, povolování a monitorování bezpečnosti léčivých přípravků a vakcín proti COVID-19 a umožnili rychlé a koordinované regulační opatření.



Problémy vakcíny Sputnik V

Vakcína Sputnik V tak zatím není v Evropě oficiálně povolená. Země jí ale mohou dát výjimku. První zemí v EU bylo Maďarsko, kde již začalo očkování touto látkou. Následovalo sousední Slovensko.

Země získala v pondělí první zásilku z objednaných dvou milionů dávek, které by vystačily na kompletní očkování pro necelou pětinu obyvatel země. Dovezlo ji letadlo slovenské armády do Košic.



Sputnik V se ale potýká s problémy. Rusko tvrdilo, že podalo žádost o registraci vakcíny v EU. Evropská agentura odmítla, že by jakoukoliv žádost obdržela. Ruský fond přímých investic (RDIF), který se na vakcíně podílí a stará se i o její marketingovou kampaň, v reakci zveřejnil tweet, jenž měl doložit ruské tvrzení.

Z tweetu však vyplynulo, že RDIF podal žádost nikoliv přímo u EMA, ale u sdružení šéfů jednotlivých státních lékových agentur (Heads of Medicines Agencies - HMA). Ačkoliv HMA s EMA úzce spolupracuje, není zapojeno do schvalovací procesu vakcín pro členské země EU. To je výhradně v režii EMA.

V pondělí také ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání vakcíny proti covidu-19, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc.



„Ruská strana velmi vnímavě reaguje na podobná oslovení, zodpovědně se staví k tomu, aby bylo co nejvíce vakcín dodáno do různých zemí, které mají s vakcínou problémy. Ale žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem,“ citovala Peskova agentura TASS. Ruský mluvčí ale zároveň podotkl, že výrobní kapacity se stále zvyšují.

Babiš: Vakcínu Sputnik V nepoužijeme bez schválení EU: