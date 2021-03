Devět z deseti Čechů dodržuje proticovidová opatření, uvádí průzkum

Opatření dodržují nejvíc senioři, z nichž tři čtvrtiny odpověděly, že se jimi rozhodně řídí. Naopak v nejmladší skupině je to jen třetina. Kraje, či velikosti bydliště nehrají v otázce dodržování opatření významnou roli.

„Voliči, kteří ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 volili SPD, uváděli, že opatření dodržují z 84 procent. U ANO to pak je 98 procent, u ČSSD 96 procent nebo u ostatních opozičních stran 91 procent. Bezmála pětina odpůrců očkování pak uvedla, že opatření nedodržuje, zatímco u sympatizantů očkování jsou to pouhá tři procenta,“ řekl Radiožurnálu Přemysl Čech ze společnosti Median.

Pro více než polovinu obyvatel Česka jsou podle průzkumu protiepidemická opatření naprosto srozumitelná, třetina je chápe jen částečně. Devět procent dotázaných se v nich vůbec neorientuje. „Nejsrozumitelnější jsou pro seniory. Naopak v nejmladší věkové kategorii 18 až 29 let se v nich zcela orientuje pouze pětina,“ uvedl Čech.

Při hodnocení účinnosti opatření dopadlo nejlépe nošení respirátorů a nanoroušek ve veřejných prostorách, které dostalo průměrnou známku 2,03, a povinné testování zaměstnanců podniků s průměrem 2,08. S trojkou skončilo uzavření škol a omezení pohybu mezi okresy.

Nejhůř dopadlo uzavření dalších podniků. Názory na uzavření průmyslových podniků jsou velmi vyrovnané, většinu ale mají odpůrci nejtvrdší formy lockdownu. Těch je polovina. Zavírání průmyslu odmítají hlavně odpůrci očkování.

Průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se ve dnech 2. a 3. března zúčastnilo 1 020 respondentů starších 18 let. Přísnější opatření platí v Česku od 1. března, jde o omezení pohybu mezi okresy, povinné nošení respirátorů nebo nanoroušek v obchodech či MHD, uzavření školek, škol a některých obchodů, které měly dříve výjimku.