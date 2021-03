Čeští vědci testují nový lék na koronavirus. Látka by se měla inhalovat

„Ta molekula se jmenuje bazedoxifen,“ říká Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice, která se na projektu podílí.



Pro odbornou veřejnost to není nové slovo, látka se už teď využívá třeba na léčbu osteoporózy (řídnutí kostí), čeští odborníci si ale myslí, že by její potenciál mohl být ještě větší – mohla by pomoci i v boji s covidem. „Látka by mohla být podána inhalačně, tím bychom dosáhli její vysoké koncentrace v plicích a působila by jednak proti samotnému viru a jednak proti přehnané imunitní reakci,“ vysvětluje Vašáková. Je to totiž právě imunita, která lékařům často komplikuje práci.