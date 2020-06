Nepřeji si chvilkaře, řekl Klaus. Omilostnil zločince, reaguje Minář

Na otázku co si myslí o tom, že lídr spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář tepe do opozice za to, že není schopna se domluvit a vytvořit jednotný celek, někdejší prezident Václav Klaus odpověděl kritikou.

„Existenci Milionu chvilek si nepřeji. Považuji ji za totálně absolutně negativní, nešťastnou a jakýkoli další soud nad to je pro mě zbytečný. Že teď jejich... Ne, fakt je zbytečný!,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Klaus.



Redakce iDNES.cz zkontaktovala hlavní postavu „chvilkařů“ Mikuláše Mináře, který se proti exprezidentově kritice spolku ohradil. „Je zajímavé, jak hluboko v žaludku náš spolek některým figurám leží. My bychom si zase nepřáli premiéra, který zhasne světla, když má proběhnout privatizace, a který o 20 let později rozsáhlou amnestií omilostní zločince a tuneláře,“ okomentoval Minář.



Podle něj je na rozdíl od pana Klause spolek přesvědčen o tom, že soud by zde nebyl zbytečný. „Bohužel však asi už nikdy neproběhne,“ doplnil v reakci, kterou později uveřejnil na Twitteru.

Minář začal po koronakrizi víc než na vládu premiéra Babiše tlačit na opozici. Podle jeho slov by měla opozice jasně říct, co dále chystá a zda má plán, jak vyhrát volby a složit vládu. Opakovaně přitom její šéfy vyzval ke spojení.



„Demonstrace jsou sice důležité, ale samy o sobě problémy spojené s vládou AB zvrátit nemohou. Od opozice chceme vidět tah na branku, a aby dala lidem naději,“ uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Amnestii, na kterou Mikuláš Minář ve své reakci naráží, vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus v lednu roku 1993 během svého novoročního projevu. Ta osvobodila přes 6,5 tisíce vězňů.

Vyhlášená amnestie vzbuzovala mnoho pochybností. Pochybnosti vyvolal hlavně druhý článek amnestie, který osvobozoval obviněné ve vleklých kauzách H-Systemu, fondů Trend a Mercia nebo zkrachovalých bank Union a Moravia.

Tato amnestie se tak setkala s velkým nesouhlasem veřejnosti. Česká televize si dva dny po ohlášení amnestie nechala provést u agentury Median průzkum, z jehož výsledků vyplynulo, že s Klausovým krokem nesouhlasilo přes 82 procent Čechů.