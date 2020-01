Ústavní stížnost na zvýšení rodičovského příspěvku podepsalo 45 senátorů

Pod ústavní stížností jsou podpisy senátorů z klubu KDU-ČSL a nezávislí, Starostové a nezávislí, ODS a spolu s nimi ji podepsali i Pavel Fischer a Lukáš Wagenknecht.

Kvůli omezení počtu rodin, které mají nárok na vyšší rodičovský příspěvek, na němž se dohodla vláda ANO a ČSSD, na 300 tisíc korun dosáhne jen asi osmdesát procent rodin s dětmi do čtyř let.

Do Sněmovny při schvalování zákona dorazily i maminky s malými dětmi, které osobně ministryni financí Alenu Schillerovou přesvědčovaly, že vyšší rodičovský příspěvek by měly dostat všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Nepřesvědčily ji ale, protože státní rozpočet podle Schillerové nepočítá s výdajem 2,6 miliardy korun navíc. Právě tolik by plošné navýšení rodičovského příspěvku stálo.