Rodičovská a peníze: Jak získat co největší příspěvek

Všichni rodiče, kteří aktivně pobírali rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020, dostali na přelomu roku dopis od úřadu práce. Ten jim oznamuje, že dojde k automatickému navýšení z 220 na 300 tisíc korun, o které „není nutné žádat“, s upozorněním, že příspěvek bude vyplácen ve stávající měsíční výši do vyčerpání celkové částky nebo do dovršení čtyř let dítěte.

Rodiče si tak pomocí konkrétních údajů v dopise mohou spočítat, jak zvýšenou částku dočerpat. Úřad v psaní uvádí, kolik k 1. prosinci 2019, respektive k 1. lednu vyčerpali, a tak je jasné, i kolik jim aktuálně zbývá vyčerpat do 300 tisíc korun. Dále si spočtou, za kolik měsíců budou jejich dítěti čtyři roky, případně za jak dlouho nastupuje matka na mateřskou s novým dítětem.

Dávku na dítě může totiž rodina dostávat jen jednu. Když pak podělí nevyčerpanou částku počtem měsíců, vyjde jim, v jaké měsíční výši by měli čerpat, aby dosáhli na celých 300 tisíc. Jestli dnes berou rodičovský příspěvek nižší, než jim vyšlo, měli by požádat o jeho navýšení. Slouží k tomu formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“ a měnit ho lze jednou za tři měsíce. Měsíční částku přitom nejde navýšit neomezeně – horní strop se odvíjí od předchozích příjmů a počítá se jako mateřská.

Je přitom výhodné doložit příjmy toho z rodičů, který je měl před narozením dítěte vyšší – bez ohledu na to, kdo s ním pak zůstane doma. Pro rodiče bez příjmů je měsíční čerpání zastropováno na 10 tisíc korun, do loňska to bylo jen 7 600 korun.

Tříletí a nenarození

Na úřadech práce se v prvním lednovém týdnu začaly tvořit fronty – jak kvůli rodičáku, tak kvůli povinnému dokládání příjmů za předchozí čtvrtletí k některým sociálním dávkám. „Odbavení rodičů trvá v průměru několik desítek minut. V případě detailního projednávání se může doba mírně protáhnout,“ upozornila generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. Rodiče, kteří si vše spočítají sami, tak mohou formulář vytisknout z internetu a poslat přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem, případně doručit na podatelnu úřadu práce.

Úřad uklidňuje, že na změnu příspěvku má většina rodičů dost času. „Pokud chtějí změnit měsíční částku od ledna, mohou tak učinit až do 31. ledna 2020,“ uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Měsíční částku by si měli co nejdřív navýšit ti, jejichž dítě dosáhne letos čtyř let, nebo čekají narození dalšího potomka. Ostatní rodiče mohou změnu volby provést kdykoli v průběhu celého roku. A jsou i případy, kdy nemusí dělat vůbec nic a 80 tisíc dostanou.

Pokud si například rodič ještě postaru nastavil rodičovský příspěvek s tím, že původních 220 tisíc dočerpá do dvou let věku dítěte a pak půjde do práce a dítě do jeslí či dětské skupiny, může být v klidu. Úřad práce mu bude rodičovskou posílat ještě několik měsíců ve stejné výši až do vyčerpání nové částky 300 tisíc. U dětí starších dvou let totiž lze pobírat příspěvek a zároveň pracovat bez omezení.

U dětí do dvou let věku lze při rodičáku také pracovat, ale dítě nesmí strávit v předškolním zařízení déle než 92 hodin měsíčně, což v praxi odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Ještě loni to přitom bylo jen 46 hodin, podmínky se rozvolnily. Ve zbytku času musí rodič dítěti zajistit péči, což však v praxi znamená, že se o dítě může starat kromě rodiče také babička nebo chůva.

Zhruba 70 tisíc rodičů, kteří mají nejmladší dítě v rodině mladší čtyř let a rodičák dočerpali ještě před 1. lednem, přišlo zkrátka. Část politiků na poptávku zareagovala: KDU-ČSL podala ústavní stížnost a ODS navrhuje novelu, která by této skupině rodičů peníze doplatila. „Je to nespravedlivé. Ale stejně nic moc nemohu dělat, tak se tím nebudu stresovat. Nějak se ta pravidla nastavit musela,“ říká Lucie Cervera Siglerová, jedna z těch, které navýšení minulo.