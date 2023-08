Nejsme flinkové ani spiklenci. Obvinění kvůli Fremrovi jsou bizarní, říká Kysela

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) uvedl, že kandidát na ústavního soudce Robert Fremr za minulého režimu soudil 105 případů s politickým pozadím. Věděl o tom panel?

Ne, jsou to informace, které jsme k dispozici neměli. S panem Fremrem jsme se sešli na začátku května. Jeho slabé místo bylo členství v Komunistické straně Československa (KSČ), které je ale hodně specifické, protože se k ní přidal až od října do listopadu 1989. Druhá citlivá věc byla, že byl u posledního rozsudku smrti. O tom ale s námi mluvil velmi pěkně v tom smyslu, že u něj došlo k výraznému názorovému posunu, když se účastnil mezinárodního školení na začátku devadesátých let, ze kterého se vrátil jako vyhraněný odpůrce trestu smrti.

Z našeho hlediska byl Fremr právník s vynikající pověstí a výbornou třiatřicetiletou polistopadovou kariérou. V listech z institucí, které prezident republiky oslovil, měl nejvyšší počet nominací. Proti tomu jsme stavěli pouze zmíněné dvouměsíční členství v KSČ. Více informací jsme neměli. Předpokládali jsme, že pokud by na něj něco předlistopadového bylo, už dávno by se to „profláklo“, když se o něm uvažovalo jako o předsedovi Nejvyššího soudu, když byl jmenovaný místopředsedou vrchního soudu či když dělal mezinárodní kariéru.