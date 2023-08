Prokazatelně opakovaně říkal nepravdu, pokračuje Vystrčil v palbě do Fremra

Předseda Senátu Miloš Vystrčil i poté, co Senát podpořil Roberta Fremra jako kandidáta do Ústavního soudu, neustává v jeho kritice. „Myslel jsem, že zůstanu u zdvořilostní gratulace. Vzhledem k některým vyjádřením v médiích ale musím zopakovat, že Robert Fremr prokazatelně opakovaně říkal před senátory nepravdu. Následně to sváděl na paměť a mluvil o nepřesnosti,“ napsal Vystrčil.