Senát rozhodne o kandidátech do Ústavního soudu, Fremra prezident nestáhl

Podporou Fremra by ale mohly zatřást rozsudky v kauze Olšanské hřbitovy, kde se na obžalobě podílela komunistická tajná policie. Fremr odmítl, že by o tom věděl a že by rozhodoval vědomě a účelově na pokyn StB.

Fremr v úterý po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě řekl, že hlava státu se nechystá stáhnout jeho nominaci na ústavního soudce, pokud se neobjeví nějaká nová skutečnost.

Sám Fremr se kvůli případu z roku 1988 nehodlá vzdát kandidatury. Míní, že kdyby to udělal, potvrdil by, že vědomě spolupracoval s komunistickou StB, což kategoricky odmítá. Senátorům zaslal dopis. Předložil v něm svůj pohled na odsouzení trojice mladíků, kteří poškodili pomníky sovětských vojáků. „Jsem na lavici obžalovaných za něco, co jsem nespáchal. Budu mít stigma, podle mě nezasloužené,“ řekl Fremr.

Soudí od roku 1982, je respektovaným odborníkem na trestní právo. Byl místopředsedou Mezinárodního trestního soudu, působil i jako soudce Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu.

Senát rozhodne o změně pravidel pro řidiče či o úpravě „lex Babiš“

Senát bude schvalovat i změnu zákona, která mění bodový systém pro řidiče. Místo nynějších pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie. Některé pokuty se zvýší. Řídit auto bude možné za dohledu mentora již od 17 let. Novela také umožní zvýšit povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic na 150 kilometrů v hodině.

Horní komora parlamentu bude rozhodovat také o zpřísnění zákazu vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek pro vrcholné politiky. Novelu „lex Babiš“ poslanci pětikoalice přidali k novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Změna zákona, kterou schválila Sněmovna v půlce června, zakáže členům vlády a poslancům vlastnit média. Nemá už stačit, aby politici vložili své firmy provozující média do svěřenských fondů. Poslanci, senátoři, členové vlády a nově ani prezident republiky nebudou moci provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat tisk. Internetových médií se to však netýká. Zástupci sdružení Milion chvilek pro demokracii žádali šéfa Senátu Miloše Vystrčila, aby Senátu přidal do zákona i zákaz vlastnictví internetových médií ministry, poslanci či senátory.

Bývalý premiér Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů holding Agrofert do svěřenského fondu. Agrofert je vlastníkem i mediálního domu MAFRA, jehož součástí je i internetový portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

V případě, že pětikoalice prosadí svou představu o úpravě zákona o střetu zájmů i přes Senát a potvrdí ji i prezident Petr Pavel, nemohla by MAFRA být součástí svěřenských fondů, které vznikly, aby Babiš vyhověl zákonu. V případě, že by Babiš nebyl poslanec, změna, pro kterou získal Michálek podporu celé pětikoalice, by se ho netýkala.

Senát vybere kandidáty na vyznamenání. Ve hře jsou Kubišová, Kubera, Pithart či Halík

Senát má také rozhodnout o seznamu kandidátů na státní vyznamenání. Může navrhnout až stovku kandidátů ze seznamu, na který kývl organizační výbor horní komory parlamentu.

Jsou mezi nimi členové odbojové skupiny bratří Mašínů, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, zpěvačka Marta Kubišová, architektka Eva Jiřičná, expremiér Petr Pithart, bývalý šéf Senátu Jaroslav Kubera, kněz Tomáš Halík či psychiatr Cyril Höschl.