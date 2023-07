Prezident Pavel zamíří do Senátu kvůli kandidátům do Ústavního soudu

Do Senátu ve středu zamíří prezident Petr Pavel. Horní komora parlamentu v ten den rozhodne o kandidatuře soudců Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové a profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské na nové ústavní soudce. Již v pátek má také prezident Pavel rozhodnout o novém předsedovi Ústavního soudu. To, že prezident znovu zamíří do Senátu, oznámil Hrad.