Skloubit soudnictví a rodinu jde. Ale cítila jsem se provinile, říká Zemanová

Zrovna přišla informace, že novou ústavní soudkyní by mohla být místopředsedkyně Městského soudu v Praze Veronika Křesťanová (rozhovor vznikal v pátek, pozn. red.). Co na to říkáte?

Velmi to vítám. Mám tu čest ji znát i osobně, pracovala jsem pod jejím vedením na Městském soudu v Praze. Považuji ji za hodnotově ukotveného člověka, kterého práce neuvěřitelně zajímá. Spojení jejích znalostí a pracovitosti je úžasné, byla by pro mě čest s ní spolupracovat.