Souzení mi chybět nebude. Nejnáročnější kauzy? Spory o děti, říká Rychetský

Po dvaceti letech působení v čele Ústavního soudu končíte. Co vám nyní zbývá uzavřít?

Skutečně už tady budou jenom tento týden, ten příští vyčerpám zbývající dovolenou. Samozřejmě bych byl rád, kdyby toho po mně zůstalo co nejméně. Myslím, že těch restů nezbude tolik. Bude to zhruba 20 kauz, které zatím nelze ukončit. V některých například zatím nebyly otevřeny lhůty pro vyjádření účastníků a podobně.

Bylo mi vytýkáno, že jsem tolik fandil Petru Pavlovi při kampani na prezidentskou funkci a že jsem se jednoznačně negativně vymezil vůči jeho protikandidátovi Andreji Babišovi. Já si myslím, že jsem tomu povinován vůči svým zesnulým přátelům z období disentu. Pavel Rychetský