Osm let utíká před válkou, nyní Arina vystoupí na koncertě pro rodnou Ukrajinu

Poprvé Arinu válka poznamenala v pouhých pěti měsících a od té doby výrazně zasahuje do jejího života. Narodila se totiž v únoru 2014 ve městě Pervomajsk v Luhanské oblasti, v červenci téhož roku musela s rodinou kvůli ruské okupaci z Luhanské oblasti utéct.

Usadili se v Charkově s vidinou brzkého návratu domů. Místo toho si rodina musela přivyknout novému životu. Z několikaměsíčního miminka Ariny se nejdříve stalo školkové dítě, později i školačka s láskou k hudbě.

Na 25. února měla malá umělkyně s folkovou skupinou naplánované nahrávání nové písně ve studiu, kterou připravovali na Masopust. Jenže k tomu už nedošlo, den předtím rozpoutala ruská armáda na Ukrajině válečné peklo. Místo nahrávacího studia tak Arina zpívala ve sklepě dalším spoluobčanům.

Banduru tady nenechám!

O den později se měla zúčastnit soutěže Charkovské hvězdy a zahrát bandurskou píseň „Byl jsem Ukrajinec“, kterou připravovaly s paní učitelkou, ale ani k tomu nedošlo.

„Pět dní jsme seděli ve sklepě naší výškové budovy a mezi nálety jsme utíkali domů, abychom si uvařili, vzali si teplé oblečení, umyli se a vzali něco na zabavení dětí. Uvědomili jsme si, že se věci jen zhoršují, a tak jsme se rozhodli opustit Charkov. Nejprve jsme jeli k příbuzným na západní Ukrajinu a odtud do České republiky,“ vzpomíná na hororové dny paní Inna, maminka Ariny.

Když se rozhodli pro útěk ze země, vyslovila malá hudebnice přání, že si s sebou vezme svůj oblíbený hudební nástroj banduru – ukrajinský lidový hudební nástroj, který se drží na koleně a připomíná kytaru. A přestože na holčičku byla bandura těžká, nesla si ji celou dobu sama, a tak se jim ji podařilo zachránit. Zbytek rodiny, včetně otce, zůstal na Ukrajině.

„Bylo to velmi těžké rozhodnutí a jsme vděční všem, kteří pomáhají lidem ,jako jsme my, na Ukrajině i zde v České republice. Nyní Arinka studuje v centru Prostor +, má nové známosti, ale jak ji bolí srdce z toho, co se děje doma, na rodné Ukrajině, to se popsat nedá. Chybí nám náš otec, naši příbuzní, náš domov, náš obvyklý život. Chceme slyšet zprávy o vítězství Ukrajiny, vidět naše příbuzné, vidět naši rodnou Ukrajinu znovu vzkvétat a lidi živé, zdravé a šťastné, jako jsme byli my všichni před začátkem této hrozné války,“ říká paní Inna.

Již v neděli 3. dubna se na pražské Letenské pláni uskuteční velký benefiční koncert Společně pro Ukrajinu. V rámci koncertu vystoupí řada předních interpretů, osobnosti z řad herců, sportovců a promluví lidé, kteří Putinův teror zažili osobně, přežili a podařilo se jim utéct. Jedněmi z hostů, kteří se akce zúčastní, bude i malá Arina s maminkou, která se ozvala organizátorům akce, že by její dcera na koncertě ráda vystoupila. A organizátor Robin Suchánek jí milerád vyhověl.

„Žádáme veřejnost, aby pozvala i ty, kteří k nám v posledních týdnech přišli. Někteří tu s námi budou dočasně, jiní zde najdou nový domov. Přivítáme je jako nové sousedy, dáme jim příležitost pozdravit se s námi, podáme jim na symbolické Letné pomocnou ruku. Všichni společně vyšleme psychickou podporu těm, kteří na Ukrajině zůstali a chrání své domovy,“ říká Suchánek.

Nepůjde jen o podporu, bude se i pomáhat

Součástí benefice bude ve spolupráci s neziskovými organizacemi i „tržiště pomoci“. Své zastoupení na akci na Letenské pláni budou mít například Charita ČR, Post Bellum, velvyslanectví Ukrajiny nebo Potravinová banka, která bude rovnou sbírat materiální pomoc.

Některé z na akci přítomných organizací budou ukrajinským uprchlíkům nabízet práci či jiné potřebné informace.

Co můžete na Letnou 3. dubna přinést/přivézt? Všechny trvanlivé potraviny : těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, konzervy, dětské přesnídávky, sladkosti, polévky v sáčku

: těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, konzervy, dětské přesnídávky, sladkosti, polévky v sáčku Čerstvé potraviny: máslo, sýry, uzeniny

máslo, sýry, uzeniny Drogerie: vlhké ubrousky, tekutá mýdla, šampony, základní kosmetika pro ženy i muže, vložky, pleny větších velikostí (3-6)

Ministerstvo vnitra ve středu dopoledne uvedlo, že k úternímu dni Česká republika udělila dočasnou ochranu 245 324 Ukrajincům, na cizinecké policii je ke stejnému datu nahlášeno 134 535 osob ukrajinské národnosti.