PŘEHLEDNĚ: Ne každá nabídka přístřeší uprchlíkům je vhodná. Co vzít v úvahu?

Jednou z mnoha platforem, na níž se mohou zájemci o ubytování Ukrajinců hlásit, je webová stránka Uprchlíci vítejte. Členkou týmu je i ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová, podle které nikdo nečekal tak velkou solidaritu Čechů i v oblasti zajištění bydlení.

„Od začátku války se zaregistrovalo asi 2 700 zájemců. Je to extrémní zájem, na který stránka nebyla připravená. Část nabídek je už obsazená, lidi ubytovávají i po vlastní ose, takže to třeba ruší. Část lidí si to rozmyslí a některé nabídky jsou zcela nevyužitelné,“ popisuje Faltová.

Podle ní jednou z mnoha příčin nezdaru je, že lidé v dobré víře nabízejí své chaty, které jsou ale mnohdy mimo vesnici, infrastrukturu. „Lidé se nedostanou do civilizace, nemají se s kým integrovat. Není tam lékařská péče, školy... Jsou to nabídky, které jsou využitelné velmi složitě,“ říká.

Podle Faltové by lidé měli zvážit několik skutečností před tím, než se například skrze její databázi přihlásí s pomocí.

Vybavení bytu Stačí základní věci

Ať už můžete nabídnout ukrajinským lidem celý byt, nebo jim vyčleníte určité místnosti a budete bydlet s nimi, bylo by dobré, aby do začátku byt oplýval základními věcmi, jako jsou ručníky, kartáčky, mýdla, ložní prádlo. Ideálně i základním jídlem.

Lidé prchající před válkou většinu z těchto věcí zanechali ve svých původních domovech, navíc dávka v nouzi, kterou mohou od státu čerpat, pokryje minimum věcí.

„Pokud jde o oblečení a tyto věci, vybavujeme lidi seznamem sbírek, kam si mohou v Praze i ostatních regionech dojít pro dané věci,“ popisuje Faltová.

Pomoc se zařizováním Aspoň seznámení s okolím

Šéfka Sdružení pro integraci a migraci popisuje, že už samotné propůjčení bytu či domu je obrovská pomoc. Pokud by lidé ještě svým novým spolubydlícím mohli ukázat nejbližší okolí, bylo by to skvělé. Nebrání se ovšem ani větší pomoci.

„Každý to má jinak. Někdo má byt a nemá čas s lidmi nikam chodit, pak zase máme dobrovolníky, kteří nemají byt a mají čas. Snažíme se uprchlíky vybavit základními informacemi, aby byli soběstační. Ideální stav je, když nabídnete pomoc a člověk ji přijme, tak jim pomozte, ale rozhodně to není nezbytné a je v pořádku, když nabídnete ‚jenom‘ bydlení. I to je obrovská hodnota.“

Jazyková bariéra S mobilem se dorozumíte

Faltová připouští, že pro některé lidi může být překážkou jazyková nevybavenost. Uklidňuje ale, že mnoho Ukrajinců mluví rusky, lidé si tak mohou oprášit základy ze školy.

„Čeština s ukrajinštinou jsou si podobné, když mluvíte pomalu a jednoduše,“ vysvětluje a dodává, že pomocí rukou, nohou a překladače v mobilním telefonu se dá dobře dorozumět.

Nákup jídla a platba energií Lidé budou pracovat

Jak už zaznělo výše, prosí prezidentka Sdružení pro integraci a migraci alespoň o prvotní nákup potravin a věcí do domácnosti. Počítá, že později již lidé budou vydělávat, případně dostávat pravidelné finanční příspěvek, a tak se o hrazení nákladů spojených s žitím v domácnosti podělí. Kromě toho dodává, že existují sbírky, kam lidé pro potraviny mohou zajít.

Rozdílná očekávání Lidé nemusí projevit vděk

„Je potřeba si být vědom toho, že lidé přicházejí ve zranitelné situaci, v psychickém šoku, ale často i v postraumatu. Reakce se nám mohou zdát nepochopitelné, můžou mít pocit, že jim druhá strana není úplně vděčná za to, co poskytují nebo odmítá jejich asistenci. Je to hodně citlivá situace, kde je hodně důležité pracovat se svými očekáváními. Je dobré nabídnout pomoc, ale není dobré pomoc vnucovat. Lidé jsou vděční, ale nemusí to projevit. Můžou mít emoce takzvaně vypnuté, protože by se mohli zhroutit,“ říká Faltová.

Stejně jako u každého spolubydlení bude docházet i tady k nedorozumění. Každý, kdo zažil studentské bydlení ví, že tématem je úklid v kuchyni a na záchodě. To nastane i v těchto situacích. Pouštíte si do svého prostředí cizího člověka a může to být náročné. Patří to k tomu, dá se s tím pracovat. Obě strany k tomu musí přistupovat otevřeně.