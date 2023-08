„S Ukrajinou má Česko aktuálně uzavřeny dva společné vyšetřovací týmy zabývající se trestnými činy podvodu,“ řekl MF DNES nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Podle něj v nedávné době Ukrajina do Česka zaslala žádosti o pomoc při vyšetřování tamní korupce. To může znamenat například to, že v Česku skončily peníze určené na úplatky.

„V posledních měsících nejsou výjimkou ani ukrajinské žádosti týkající se postihování korupce či jiné trestné činnosti úředních osob,“ uvedl Stříž.