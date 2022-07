KOMENTÁŘ: Válka plná mlžící propagandy. Využívají ji obě strany

Ruská válka proti Ukrajině s sebou nese i informační válku. Obě strany se snaží prezentovat události tak, aby pro ně vyzněly co nejlépe. Není na tom nic nenormálního, ostatně propaganda se vyskytuje v každé válce, a nejen v ní. V takovém kontextu je velmi těžké se zorientovat, co je reálná informace a co je produkt informační strategie. A aby to nebylo tak jednoduché, propaganda takovou orientaci ještě ztěžuje.

Ukrajina zvolila symboliku z Pána prstenů. Jedná se o tupé zlo, které je možné porazit.