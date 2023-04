Jen blázen by pašoval tunu heroinu přes frontovou linii nebo posílal loď s kokainem skrz námořní blokádu, a tak ruská invaze na Ukrajinu zcela vykolejila tradiční východní mafie.

Tu ukrajinskou i tu ruskou. Ale jde to ještě dál, až do Afghánistánu a na druhé straně do Kolumbie.